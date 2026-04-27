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Futbol

¡Horarios listos! Liga MX Femenil confirma fechas para la Liguilla del Clausura 2026

Jugadoras de Chivas en celebración durante el partido ante Mazatlán en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Chivas en celebración durante el partido ante Mazatlán en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:12 - 27 abril 2026
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El torneo femenino comenzará la Fase Final esta semana, con partidos atractivos en todas las instancias

Quedó definida la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y las expectativas que generan los partidos son altas. El reencuentro entre dos campeones de la categoría y dos equipos que buscan alcanzar por primera vez las Semifinales engalanan lo que promete ser una Fiesta Grande reñida.

Los ocho equipos clasificados a la Fase Final en el pasado Apertura 2025 repitieron este torneo, pero con algunos cambios en el orden de clasificación. Por ejemplo, America ahora se quedó con el liderato, mientras que Tigres -líder el semestre pasado- avanzó en la tercera posición.

América y FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
América y FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Así se jugará la Liguilla de la Liga MX Femenil en el Clausura 2026

América y Tigres se mantienen como los únicos clubes que han avanzado a todas las Liguillas en la historia de la Liga MX Femenil. Ahora las Águilas se enfrentarán a las Bravas, que jugarán su quinta Fiesta Grande al hilo y sexta en general; sus seis participaciones en los últimos tres años. En Fase Regular, estos dos equipos empataron 1-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

En cuanto a las Amazonas, vigentes campeonas que clasificaron en tercer lugar, ahora se enfrentarán a Toluca, que jugará la novena Liguilla de su historia, segunda al hilo. Hasta ahora, las Diablas nunca han superado la primera ronda pues en el Clausura 2018 se jugó directo desde Semifinales. En Fase Regular, cayeron 1-2 ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez.

Pachuca y Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Pachuca y Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En cuanto a Rayadas de Monterrey, que dejó ir el liderato en la última jornada, ahora enfrentará a Cruz Azul. La Máquina superó su récord de puntos del semestre pasado (con 31) y disputará su cuarta Liguilla de la historia, en la cual buscará dar otra sorpresa y al menos alcanzar Semifinales. En Fase Regular, las regias se impusieron 2-1 en el Estadio BBVA.

Por último, la serie que se presenta como la más pareja es la de Pachuca contra Chivas, que dos veces se han enfrentaron en una Final (Apertura 2017 y Clausura 2022), ambas con triunfo para el Rebaño. Ahora protagonizarán unos Cuartos de Final reñidos, luego de que en Fase Regular empataron 1-1 en el Estadio Akron.

Horarios, canal y dónde ver la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2026
Cruz Azul vs Rayadas | 19:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil
FC Juárez vs América | 21:00 hrs | Fox One y Tubi

JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026
Pachuca vs Chivas | 19:07 hrs | Fox One y Tubi
Tigres vs Toluca | 21:00 hrs | Vix, Canal Nueve y Plataformas de la Liga MX Femenil

Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

SÁBADO 2 DE MAYO
América vs FC Juárez | 15:55 hrs | Vix, Canal Nueve y Plataformas de la Liga MX Femenil
Rayadas vs Cruz Azul | 18:15 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

DOMINGO 3 DE MAYO
Tigres vs Toluca | 19:00 hrs | Fox One
Chivas vs Pachuca | 21:10 hrs | Fox One, Tubi y Amazon Prime

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