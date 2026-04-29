Chicharito anuncia su regreso al futbol: “Nos vemos pronto, ni madr... me retiro”

Después de una segunda etapa muy olvidable por Chivas, el Javier 'Chicharito' Hernández ha estado desconectado de los terrenos de juego; entre rumores de su posible retiro y de su participación con Fox Sports USA para la Copa del Mundo 2026, el mexicano salió por sus redes sociales a hablar al respecto.

Durante su video, arranca diciendo: “Creo que me voy a retirar”, por lo que procedió a ver qué decían de él en las redes sociales; seguido, aparece un video de los mejores momentos de su carrera con Chivas, Manchester Utd y Real Madrid.

“Ni madres que me voy a retirar”

A lo largo de su video, se le ve nostálgico, recordando los mejores momentos que lo llegaron a posicionar como uno de los mejores mexicanos en la historia del balompié mexicano y actual máximo goleador de la Selección Nacional de México.

Chicharito Hernández dispara ante la marca del panameño Gabriel Gómez, en La Corregidora, en 2014. l MEXSPORT

Al casi finalizar su video, Chicharito se levanta y declara lo que impactó a propios y extraños.

Ni madres que me voy a retirar. Nos vemos pronto

Tras su salida de Chivas, donde muchos aficionados declaran que el jugador quedó a deber al que decía que era el club de sus amores, por lo que se llegaba a pensar que su retiro está más cerca que nunca, pero con estas nuevas declaraciones, la esperanza de volverlo a ver en los terrenos de juego está más viva que nunca.

Chicharito l IMAGO7

¿Dónde será su próximo destino?

No se han mencionado algunos destinos para la leyenda mexicana; se llegó a manejar el rumor de una posible llegada al Atlante, que anunció que Miguel ‘El Piojo’ Herrera sería su nuevo DT para su regreso a primera división; un técnico que ya lo dirigió cuando estuvo al mando de la Selección Mexicana para el Mundial de 2014, pero esta ya fue descartada.

Lo único que se sabe con certeza es su participación en Fox Sports para el Mundial 2026, junto con Zlatan y Seedorf, por lo que el futuro del mexicano podría definirse al finalizar el torneo más importante entre selecciones.