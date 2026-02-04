Alerta Sísmica sonará también en el Estado de México durante simulacro 2026
El Gobierno del Estado de México confirmó su participación en el Primer Simulacro por Sismo 2026, una iniciativa convocada por la Ciudad de México con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y optimizar la respuesta ante desastres naturales.
¿Cuándo será el Primer Simulacro por Sismo 2026?
El ejercicio se llevará a cabo el martes 18 de febrero, a las 11:00 horas.
La Alerta Sísmica se activará en los municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), a través de los altavoces del C5 estatal y otros sistemas de difusión en edificios públicos, centros educativos y espacios laborales.
Escenario hipotético con epicentro en Oaxaca
El simulacro se basará en un sismo hipotético de magnitud 7.2, con epicentro ubicado a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Este escenario busca simular condiciones realistas para evaluar la efectividad de los protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta de las autoridades.
Importancia de la coordinación metropolitana
Las autoridades del Estado de México señalaron que este ejercicio interestatal es clave para medir la coordinación entre dependencias, equipos de rescate y sistemas de Protección Civil, además de poner a prueba los canales de comunicación con la población.
La participación del Edomex resulta fundamental, debido a la movilidad diaria de millones de personas entre la entidad y la capital, quienes comparten espacios de trabajo, estudio y servicios.
Municipios del Edomex que participarán
El simulacro abarcará municipios conurbados al Valle de México, entre ellos:
Huixquilucan
Chicoloapan
Ecatepec
Valle de Chalco Solidaridad
Atizapán de Zaragoza
Ixtapaluca
La Paz
Tultitlán
Chimalhuacán
Naucalpan
Cuautitlán Izcalli
Nezahualcóyotl
Chalco
Tlalnepantla
Objetivos clave del simulacro en el Edomex
El gobierno estatal enfatizó la necesidad de una coordinación impecable en los sistemas de alerta, debido a la continuidad territorial de la ZMVM.
Un mensaje claro y unificado es vital para salvar vidas, considerando que muchos mexiquenses trabajan o estudian en la capital y viceversa.
Llamado a la participación ciudadana
Las autoridades extendieron una invitación a empresas, escuelas, comercios y organizaciones de la sociedad civil para que participen de forma activa.
Los inmuebles interesados pueden registrarse en la plataforma oficial:
www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026, donde encontrarán guías para organizar brigadas internas y definir rutas de evacuación.
La ciudadanía, pieza clave en la prevención
Expertos en gestión de riesgos recordaron que los simulacros no solo evalúan la respuesta institucional, sino también el comportamiento de la ciudadanía.
Acciones como mantener la calma, evitar rumores, identificar zonas seguras y seguir indicaciones oficiales son cruciales durante una emergencia real.
Prevención para salvar vidas
El Gobierno del Estado de México reiteró que la prevención es la herramienta más poderosa frente a los sismos.
La jornada del 18 de febrero representa un avance significativo hacia una entidad más resiliente, donde gobierno y sociedad colaboran para proteger la vida y el patrimonio.