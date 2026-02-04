Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Alerta Sísmica sonará también en el Estado de México durante simulacro 2026

Acuérdate que en este mes de febrero se realizará el primer simulacro del año/X: @SasslaMx
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:25 - 04 febrero 2026
Será el próximo 18 de febrero cuando se lleve a cabo el primer simulacro del 2026 convocado por CDMX

El Gobierno del Estado de México confirmó su participación en el Primer Simulacro por Sismo 2026, una iniciativa convocada por la Ciudad de México con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y optimizar la respuesta ante desastres naturales.

El simulacro está programado para el próximo miércoles 18 de febrero/X: @OVIALCDMX

¿Cuándo será el Primer Simulacro por Sismo 2026?

El ejercicio se llevará a cabo el martes 18 de febrero, a las 11:00 horas.
La Alerta Sísmica se activará en los municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), a través de los altavoces del C5 estatal y otros sistemas de difusión en edificios públicos, centros educativos y espacios laborales.

Escenario hipotético con epicentro en Oaxaca

El simulacro se basará en un sismo hipotético de magnitud 7.2, con epicentro ubicado a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Este escenario busca simular condiciones realistas para evaluar la efectividad de los protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta de las autoridades.

El escenario hipotético será un sismo de 7.2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca/Pixabay

Importancia de la coordinación metropolitana

Las autoridades del Estado de México señalaron que este ejercicio interestatal es clave para medir la coordinación entre dependencias, equipos de rescate y sistemas de Protección Civil, además de poner a prueba los canales de comunicación con la población.

La participación del Edomex resulta fundamental, debido a la movilidad diaria de millones de personas entre la entidad y la capital, quienes comparten espacios de trabajo, estudio y servicios.

Municipios del Edomex que participarán

El simulacro abarcará municipios conurbados al Valle de México, entre ellos:

  • Huixquilucan

  • Chicoloapan

  • Ecatepec

  • Valle de Chalco Solidaridad

  • Atizapán de Zaragoza

  • Ixtapaluca

  • La Paz

  • Tultitlán

  • Chimalhuacán

  • Naucalpan

  • Cuautitlán Izcalli

  • Nezahualcóyotl

  • Chalco

  • Tlalnepantla

La alerta sísmica sonará en varios municipios del Estado de México/X: @SasslaMx

Objetivos clave del simulacro en el Edomex

El gobierno estatal enfatizó la necesidad de una coordinación impecable en los sistemas de alerta, debido a la continuidad territorial de la ZMVM.

Un mensaje claro y unificado es vital para salvar vidas, considerando que muchos mexiquenses trabajan o estudian en la capital y viceversa.

Llamado a la participación ciudadana

Las autoridades extendieron una invitación a empresas, escuelas, comercios y organizaciones de la sociedad civil para que participen de forma activa.

Los inmuebles interesados pueden registrarse en la plataforma oficial:
www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026, donde encontrarán guías para organizar brigadas internas y definir rutas de evacuación.

La ciudadanía, pieza clave en la prevención

Expertos en gestión de riesgos recordaron que los simulacros no solo evalúan la respuesta institucional, sino también el comportamiento de la ciudadanía.

Acciones como mantener la calma, evitar rumores, identificar zonas seguras y seguir indicaciones oficiales son cruciales durante una emergencia real.

Prevención para salvar vidas

El Gobierno del Estado de México reiteró que la prevención es la herramienta más poderosa frente a los sismos.

La jornada del 18 de febrero representa un avance significativo hacia una entidad más resiliente, donde gobierno y sociedad colaboran para proteger la vida y el patrimonio.

