¡Llegó a Coapa! Raphael Veiga presente en la victoria de América sobre Necaxa

Raphael Veiga llegó al Estadio Ciudad de los Deportes para ver el América vs Necaxa ante su inminente anuncio como jugador del las Águilas.

Veiga en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Veiga aterrizó en México este sábado y de inmediato se movió al inmueble azulcrema. Entró por la puerta 3 del estadio y justo antes de entrar dijo a RÉCORD que estaba feliz de llegar al América.

Ya da sus primeros autógrafos en las playeras americanitas. Raphael Veiga está en el Estadio Azulcrema atendiendo a la afición.



🎥 @Sebas_10101 pic.twitter.com/ZwfpZ5xrmS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 31, 2026

Aficionados que se encontraban en las gradas del "Azulcrema" se percataron de su presencia, por lo que el brasileño ya generó los primeros gritos de emoción e ilusión entre los seguidores azulcrema y firmó sus primeras camisetas de las Águilas.

Veiga, nuevo jugador de América | MEXSPORT