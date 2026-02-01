¡Llegó a Coapa! Raphael Veiga presente en la victoria de América sobre Necaxa
Raphael Veiga llegó al Estadio Ciudad de los Deportes para ver el América vs Necaxa ante su inminente anuncio como jugador del las Águilas.
Veiga aterrizó en México este sábado y de inmediato se movió al inmueble azulcrema. Entró por la puerta 3 del estadio y justo antes de entrar dijo a RÉCORD que estaba feliz de llegar al América.
Ya da sus primeros autógrafos en las playeras americanitas. Raphael Veiga está en el Estadio Azulcrema atendiendo a la afición.— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 31, 2026
Aficionados que se encontraban en las gradas del "Azulcrema" se percataron de su presencia, por lo que el brasileño ya generó los primeros gritos de emoción e ilusión entre los seguidores azulcrema y firmó sus primeras camisetas de las Águilas.
El ex del Palmerias fue ubicado en el palco 7 del Ciudad de los Deportes para poder verá el encuentro de esta tarde entre Águilas y Rayos. Se espera que el anuncio oficial de Veiga se dé en cualquier momento y de inmediato se ponga a las órdenes de André Jardíne.
