Futbol Nacional

¡Llegó a Coapa! Raphael Veiga presente en la victoria de América sobre Necaxa

Raphael Veiga presente en victoria de América | IMAGO7
José Pablo López Martínez 20:10 - 31 enero 2026
El refuerzo brasileño aterrizó en México y de inmediato fue al Estadio Ciudad de los Deportes para ver la victoria de las Águilas, su nuevo equipo

Raphael Veiga llegó al Estadio Ciudad de los Deportes para ver el América vs Necaxa ante su inminente anuncio como jugador del las Águilas.

Veiga en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Veiga aterrizó en México este sábado y de inmediato se movió al inmueble azulcrema. Entró por la puerta 3 del estadio y justo antes de entrar dijo a RÉCORD que estaba feliz de llegar al América.

Aficionados que se encontraban en las gradas del "Azulcrema" se percataron de su presencia, por lo que el brasileño ya generó los primeros gritos de emoción e ilusión entre los seguidores azulcrema y firmó sus primeras camisetas de las Águilas.

Veiga, nuevo jugador de América | MEXSPORT

El ex del Palmerias fue ubicado en el palco 7 del Ciudad de los Deportes para poder verá el encuentro de esta tarde entre Águilas y Rayos. Se espera que el anuncio oficial de Veiga se dé en cualquier momento y de inmediato se ponga a las órdenes de André Jardíne.

