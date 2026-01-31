Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gabriel Fernández, de Cruz Azul, se enfrenta a una posible sanción de dos partidos

Toro Fernández | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 11:24 - 31 enero 2026
Con información de ESPN, el delantero de Cruz azul insultó al cuerpo arbitral

El delantero de Cruz Azul, Gabriel Fernández, fue expulsado con tarjeta roja directa al minuto 83 en el encuentro contra Juárez, una acción que podría costarle una suspensión significativa. El motivo de la expulsión fue un presunto insulto grave dirigido al cuerpo arbitral, liderado por el silbante Rafael López Valle.

Fuentes cercanas a la Comisión de Arbitraje revelaron a ESPN que el jugador uruguayo habría exclamado: "Son malísimos todos ustedes, hijos de puta". Estas palabras, al ser escuchadas por el árbitro central, provocaron la expulsión inmediata del atacante cementero.

Toro Fernández | MEXSPORT

¿Qué antecedentes hay en Liga MX?

Si el incidente se confirma y queda registrado de esta manera en la cédula arbitral, Gabriel Fernández podría ser sancionado con hasta dos partidos de suspensión. De concretarse el castigo, el 'Toro' se ausentaría de los importantes duelos contra Toluca en el Estadio Nemesio Diez y frente a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc.

Existe un precedente reciente en la Liga MX que podría influir en la decisión. En el torneo anterior, Efraín Juárez, entonces técnico de Pumas, fue suspendido por dos encuentros tras insultar a los árbitros durante un partido contra el América. Este caso podría sentar las bases para la sanción que recibirá Fernández.

Rafael López Valle y su cuerpo arbitral | MEXSPORT

Posibles sustitutos del Toro

La posible baja del 'Toro' representa un serio problema para la ofensiva de Cruz Azul. Sin él, el único centro delantero nominal disponible es el joven Mateo Levy, quien debutó hace dos años y aún no ha conseguido su primer gol en la máxima categoría.

Las alternativas restantes son los también canteranos Bryan Casas y Samuel Espinosa, lo que dejaría al equipo con opciones limitadas en el ataque.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Bronca Cruz Azul vs Juárez | MEXSPORT
