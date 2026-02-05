Toyota y NFL México anuncian alianza estratégica por tres temporadas

NFL México anunció la incorporación de Toyota como su nuevo patrocinador automotriz oficial. Esta alianza, formalizada por un periodo de tres temporadas, busca consolidar una estrategia regional que ya opera con éxito en los Estados Unidos, extendiendo ahora su alcance en territorio mexicano hasta el año 2028.

El anuncio se produce en un momento clave para el futbol americano en el país, ya que se enmarca en los preparativos para el regreso de la NFL a la Ciudad de México con un partido de temporada regular programado para este 2026.

Para la liga, este acuerdo representa una oportunidad de fortalecer su vínculo con un mercado que ya identifica a México como uno de sus territorios más importantes fuera de la nación estadounidense.

Conexión con la audiencia mexicana

La colaboración entre ambas organizaciones no se limitará únicamente a la presencia de marca, sino que buscará una integración profunda a través de diversos puntos de contacto con los más de 40 millones de seguidores que la liga tiene en el país.

Según directivos de Toyota, la alianza permitirá a la compañía participar en eventos de alto impacto, activaciones y desarrollo de contenidos digitales específicos para esta comunidad.