Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Toyota y NFL México anuncian alianza estratégica por tres temporadas

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:43 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La compañía automotriz se convierte en uno de los patrocinadores oficiales de la liga en el país

NFL México anunció la incorporación de Toyota como su nuevo patrocinador automotriz oficial. Esta alianza, formalizada por un periodo de tres temporadas, busca consolidar una estrategia regional que ya opera con éxito en los Estados Unidos, extendiendo ahora su alcance en territorio mexicano hasta el año 2028.

El anuncio se produce en un momento clave para el futbol americano en el país, ya que se enmarca en los preparativos para el regreso de la NFL a la Ciudad de México con un partido de temporada regular programado para este 2026.

Para la liga, este acuerdo representa una oportunidad de fortalecer su vínculo con un mercado que ya identifica a México como uno de sus territorios más importantes fuera de la nación estadounidense.

Conexión con la audiencia mexicana

La colaboración entre ambas organizaciones no se limitará únicamente a la presencia de marca, sino que buscará una integración profunda a través de diversos puntos de contacto con los más de 40 millones de seguidores que la liga tiene en el país. 

Según directivos de Toyota, la alianza permitirá a la compañía participar en eventos de alto impacto, activaciones y  desarrollo de contenidos digitales específicos para esta comunidad.

“La NFL es un espacio natural para conectar con audiencias que comparten valores como la pasión, el alto desempeño y la constancia. Esta alianza nos permite integrar a Toyota en ese estilo de vida y fortalecer el vínculo con una comunidad altamente comprometida”, dijo Daniel Bengio, director de Marketing de Toyota Motor Sales de México.

Últimos videos
Lo Último
19:45 ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
19:18 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
19:14 "Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
19:12 ¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
19:08 Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
19:03 NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
18:54 Estos autos no verifican en febrero de 2026 en CDMX y Edomex: lista de vehículos exentos
18:44 ¿Lamine Yamal es de Tigres? El guiño de su papá, Mounir Nasraoui que volvió locos a los felinos
18:41 RTP abre ruta exclusiva para estudiantes de CCH Sur: Horarios y precio
18:25 Obed Vargas quiere que su fichaje con el Atlético de Madrid lo 'acerque al Mundial'
Tendencia
1
Futbol ¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec
2
Futbol América participará en cuadrangular internacional con Palmeiras y Corinthians
3
Futbol ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
4
Futbol Estadio Banorte se transforma rumbo al Mundial: fachada renovada, proyecto Tanque Tormenta y obras a marchas forzadas
Te recomendamos
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Futbol
05/02/2026
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Futbol
05/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Christian Horner en el garage de Red Bull durante un Gran Premio de Fórmula 1 | RED BULL
Fórmula 1
05/02/2026
"Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
NFL
05/02/2026
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
Futbol
05/02/2026
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
NFL
05/02/2026
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl