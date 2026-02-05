Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Cuándo es miércoles de ceniza? Calendario completo de la Cuaresma 2026

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en 2026. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:49 - 05 febrero 2026
El Miércoles de Ceniza 2026 marca el inicio de la temporada de Cuaresma, un periodo de reflexión y preparación espiritual que antecede a la Semana Santa.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y es una de las fechas más importantes del calendario católico. Si no sabes cuándo cae en 2026 ni cómo se acomodan los días rumbo a Semana Santa, aquí te dejamos el calendario completo.

¿Qué día cae el Miércoles de Ceniza en 2026?

El Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero de 2026, y con ello arranca oficialmente la Cuaresma, un tiempo de 40 días en el calendario litúrgico católico que prepara a los fieles para la Semana Santa.

Este día es significativo porque simboliza el comienzo de un periodo de ayuno, oración y reflexión para muchos creyentes, y tradicionalmente las personas que asisten a misa reciben una cruz de ceniza en la frente como símbolo de humildad y arrepentimiento.

Los fieles reciben ceniza en la frente como símbolo de conversión, arrepentimiento y la fragilidad humana. / iStock

¿Cómo se distribuye la Cuaresma 2026?

Fechas clave del calendario litúrgico

Miércoles de Ceniza: 18 de febrero — inicio de la Cuaresma.
Domingo de Ramos: 29 de marzo — entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
Jueves Santo: 2 de abril — conmemoración de la Última Cena.
Viernes Santo: 3 de abril — día de la crucifixión de Jesús.
Sábado Santo: 4 de abril — día de vigilia.
Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril — celebración central del cristianismo.

El Domingo de Ramos representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. / iStock

¿Por qué dura 40 días?

Aunque entre el Miércoles de Ceniza y el Sábado Santo hay 46 días naturales, la tradición litúrgica considera solo 40 días de penitencia, porque los domingos no se cuentan dentro del ayuno y la abstinencia. Cada domingo es visto como un día de fiesta que celebra la resurrección de Cristo, por lo que se excluye del recuento.

Este número tiene un significado simbólico profundo, ya que representa los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su ministerio público, un periodo de prueba, oración y ayuno.

Durante la Cuaresma, fieles practican ayuno, oración y penitencia. / iStock

¿Qué significa este tiempo para muchos creyentes?

La Cuaresma es un tiempo para la reflexión espiritual, la renovación interior y la preparación de corazón y mente para la Semana Santa. Tradicionalmente, los fieles realizan actos como:

  • Ayuno y abstinencia de carne en ciertos días.

  • Intensificación de la oración y meditación.

  • Obras de caridad y reconciliación.

Recibir la ceniza en la frente —generalmente en forma de cruz— es un momento simbólico que recuerda la fragilidad humana y la necesidad de conversión.

La Cuaresma consta de 40 días y concluye antes del Domingo de Resurrección. / iStock
