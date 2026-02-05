Bad Bunny revela quienes serán sus invitados en el Super Bowl

El Super Bowl LX se acerca y una de las grandes preguntas es si Bad Bunny tendrá invitados en el show de medio tiempo. Ante el escenario más importante de su carrera, el cantante puertorriqueño reveló algunos detalles y aquí te los contamos.

J Balvin, Rauw Alejandro, Arcángel y otros nombres son los que se han rumorado como posibles invitados para el show del Conejo Malo. Sin embargo, Bad Bunny ya dejó claro quiénes lo acompañarán este domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX, y no será ninguno de ellos.

El cantante mencionó a México y encendió a los periodistas presentes durante la conferencia previa al Super Bowl LX./ Mario Guzmán

“Tengo muchos invitados: va a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina de todo el mundo que me apoya y todo el país”, reveló Benito durante la conferencia del Apple Music Halftime Show, reconociendo que no daría más detalles.

El cantante de 31 años se ha convertido en el artista más escuchado del mundo, incluso en China, un país donde el español no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer idioma. Con su característico sentido del humor, Bad Bunny bromeó al respecto:

“Hay muchas personas que me aman en todo el mundo, no solo los latinos. Soy número uno en China, entonces las personas chinas me aman también”, añadió.

Bad Bunny habló sobre su impacto global y recordó que es el artista más escuchado del mundo, incluso en China./ AP

El Conejo Malo también destacó la fuerza de la comunidad latina y aprovechó para mencionar a México, encendiendo a los periodistas presentes:

“Hay muchas personas que me detienen en la calle o en el aeropuerto: estadounidenses, de México”.

Tal vez no reveló nombres ni adelantó canciones, pero sí aseguró que el público disfrutará del espectáculo.

El artista puertorriqueño destacó el apoyo de la comunidad latina durante la conferencia del Apple Music Halftime Show./ AP

“Sé que va a ser una gran actuación en el Super Bowl. Sé que el mundo va a ser feliz este domingo, se van a divertir, van a bailar y pasar un buen rato”.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar. Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C