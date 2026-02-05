Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bad Bunny revela quienes serán sus invitados en el Super Bowl

Bad Bunny se prepara para el Super Bowl LX, uno de los escenarios más importantes de su carrera./ AP
Mario Ángel Guzmán Domínguez 16:31 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El show de medio tiempo marcará un nuevo hito en la carrera de Bad Bunny

El Super Bowl LX se acerca y una de las grandes preguntas es si Bad Bunny tendrá invitados en el show de medio tiempo. Ante el escenario más importante de su carrera, el cantante puertorriqueño reveló algunos detalles y aquí te los contamos.

J Balvin, Rauw Alejandro, Arcángel y otros nombres son los que se han rumorado como posibles invitados para el show del Conejo Malo. Sin embargo, Bad Bunny ya dejó claro quiénes lo acompañarán este domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX, y no será ninguno de ellos.

El cantante mencionó a México y encendió a los periodistas presentes durante la conferencia previa al Super Bowl LX./ Mario Guzmán

“Tengo muchos invitados: va a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina de todo el mundo que me apoya y todo el país”, reveló Benito durante la conferencia del Apple Music Halftime Show, reconociendo que no daría más detalles.

El cantante de 31 años se ha convertido en el artista más escuchado del mundo, incluso en China, un país donde el español no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer idioma. Con su característico sentido del humor, Bad Bunny bromeó al respecto:

“Hay muchas personas que me aman en todo el mundo, no solo los latinos. Soy número uno en China, entonces las personas chinas me aman también”, añadió.
Bad Bunny habló sobre su impacto global y recordó que es el artista más escuchado del mundo, incluso en China./ AP

El Conejo Malo también destacó la fuerza de la comunidad latina y aprovechó para mencionar a México, encendiendo a los periodistas presentes:

“Hay muchas personas que me detienen en la calle o en el aeropuerto: estadounidenses, de México”.

Tal vez no reveló nombres ni adelantó canciones, pero sí aseguró que el público disfrutará del espectáculo.

El artista puertorriqueño destacó el apoyo de la comunidad latina durante la conferencia del Apple Music Halftime Show./ AP

“Sé que va a ser una gran actuación en el Super Bowl. Sé que el mundo va a ser feliz este domingo, se van a divertir, van a bailar y pasar un buen rato”.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

El artista puertorriqueño destacó el apoyo de la comunidad latina durante la conferencia del Apple Music Halftime Show./ AP
Últimos videos
Lo Último
19:45 ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
19:18 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
19:14 "Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
19:12 ¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
19:08 Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
19:03 NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
18:54 Estos autos no verifican en febrero de 2026 en CDMX y Edomex: lista de vehículos exentos
18:44 ¿Lamine Yamal es de Tigres? El guiño de su papá, Mounir Nasraoui que volvió locos a los felinos
18:41 RTP abre ruta exclusiva para estudiantes de CCH Sur: Horarios y precio
18:25 Obed Vargas quiere que su fichaje con el Atlético de Madrid lo 'acerque al Mundial'
Tendencia
1
Futbol ¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec
2
Futbol América participará en cuadrangular internacional con Palmeiras y Corinthians
3
Futbol ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
4
Futbol Estadio Banorte se transforma rumbo al Mundial: fachada renovada, proyecto Tanque Tormenta y obras a marchas forzadas
Te recomendamos
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Futbol
05/02/2026
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Futbol
05/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Christian Horner en el garage de Red Bull durante un Gran Premio de Fórmula 1 | RED BULL
Fórmula 1
05/02/2026
"Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
NFL
05/02/2026
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
Futbol
05/02/2026
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
NFL
05/02/2026
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl