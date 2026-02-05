Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Emotivo! Así fue el video con el que PAOK presentó a Jorge Sánchez

Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC
Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC
Esteban Gutiérrez 14:33 - 05 febrero 2026
El defensor mexicano vivirá una segunda etapa en el futbol europeo, ahora en Grecia

Tras semanas de negociaciones, PAOK finalmente anunció el fichaje de Jorge Sánchez, quien firmó un contrato con el equipo griego hasta 2029.

El jugador mexicano de 28 años vivirá su segunda experiencia en Europa, recordando que ya tuvo un paso por Ajax y Porto, con el firme objetivo de mantenerse en ritmo competitivo a pocos meses de la Copa del Mundo.

Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC
Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC

Sánchez llega a Grecia como una figura de renombre y mucha experiencia, por lo que hay grandes expectativas sobre él.

Por ello, el club lo recibió de gran manera, e incluso, realizó un emotivo video para anunciar su traspaso al conjunto helénico.

Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC
Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC

En redes, PAOK publicó un clip donde se ve al defensor azteca saliendo del túnel de vestidores del Toumba Stadium. Posteriormente, cruza la cancha mientras admira todas las secciones del inmueble y se detiene en una de las gradas, donde se observa un jersey con su dorsal.

Al final, ingresa al vestidor y presume la camiseta que defenderá por las próximas tres temporadas y media.

