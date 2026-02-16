Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Finlandés que sufrió una fuerte caída de cabeza en Milano-Cortina 2026 logra mover sus extremidades

Elias Lajuunen durante competencia en Milano-Cortina 2026 l AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 08:52 - 16 febrero 2026
Elias Lajuunen se encuentra en buen estado tras sufrir un fuerte accidente durante competición

Elias Lajuunen se encuentra en buen estado tras sufrir una aparatosa caída de cabeza durante su primer intento en la clasificatoria de la disciplina de Big Air en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. Así lo confirmó el lunes el médico del equipo finlandés. El competidor ya ha regresado a la Villa Olímpica.

Las noticias sobre Elias Lajuunen son esperanzadoras. El esquiador finlandés de estilo libre, de 18 años, sufrió una fuerte caída de cabeza y sobre su cadera derecha, durante su primera manga de clasificación en el Big Air de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Fue retirado de la pista en camilla y trasladado a un hospital.

Elias Lajuunen en su caída durante competición en Milano-Cortina 2026 l AP

¿Cuál es el estado físico del finlandés?

«Está consciente y puede mover todas sus extremidades», informó el Comité Olímpico Finlandés en un comunicado, citado por el medio finlandés Yle.

Los exámenes médicos adicionales no revelaron nada preocupante. El hijo del tricampeón olímpico de combinada nórdica, Samppa Lajuunen, permaneció bajo observación en el hospital durante la noche del domingo al lunes.

Elias Lajuunen es atendido por cuerpo médico en Milano-Cortina 2026 l AP

El lunes, el médico del equipo finlandés ofreció nueva información sobre el estado de Lajuunen, quien ya ha regresado a la Villa Olímpica.

"Elias fue sometido a exámenes muy exhaustivos y se encuentra bien. Actualmente se está recuperando del golpe en la cabeza. Expresamos nuestro agradecimiento a los organizadores italianos de la competición por la atención brindada con gran profesionalidad", declaró Sikri Tukiainen a Yle.

¿Cómo fue la caída?

Lajunen ejecutaba un salto con múltiples rotaciones desde una rampa de gran altura cuando perdió estabilidad en el aire. Aunque logró completar gran parte del giro, no consiguió alinear correctamente el cuerpo y los esquís al momento de tocar la nieve.

Al no caer con la base de los esquís completamente paralela y centrada, el impacto fue descompensado: golpeó primero con la espalda y posteriormente con la cabeza, lo que provocó que saliera proyectado y quedara inmóvil por algunos segundos en la pista.

La caída en Milano-Cortina 2026 de Elias Lajuunen l AP
