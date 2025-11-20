La afición de la Sele comienza a pronosticar lo peor tras su eliminación de la Copa del Mundo

La historia reciente de la Selección Nacional de Costa Rica es una montaña rusa emocional que oscila entre la épica más memorable y la frustración más profunda. A más de una década de distancia de su gloriosa actuación en el Mundial de Brasil 2014, donde la "Sele" alcanzó unos históricos Cuartos de Final, el fútbol costarricense se enfrenta a lo que muchos ya catalogan como su fracaso más grande en una Eliminatoria: la virtual (y en el contexto de la noticia reciente, ya consumada) eliminación del Mundial 2030, una noticia que resuena con amargura tras las recientes decepciones.

El contraste no podría ser más crudo. En 2014, el mundo se rindió ante una selección Tica que, contra todo pronóstico, lideró el "Grupo de la Muerte" por encima de Uruguay, Italia e Inglaterra, y quedó a un penal de las semifinales frente a Países Bajos. Aquella gesta marcó el pico más alto en la historia deportiva del país.

El Desplome del Gigante de Concacaf Los recientes resultados en la fase de clasificación han desatado una crisis deportiva sin precedentes. A pesar de haber participado en tres Mundiales consecutivos (2014, 2018 y 2022) y ser considerada una de las potencias históricas de la Concacaf, la generación actual no ha logrado revalidar ese estatus.

La reciente eliminación del Mundial de 2026, y la preocupación ante el panorama de las eliminatorias para 2030, subraya un declive estructural en el fútbol del país. La falta de contundencia en partidos clave, una generación de relevo que no termina de consolidarse y la inestabilidad en el banquillo técnico, con nombres como Miguel Herrera, han sido factores determinantes en este resultado adverso. Keylor Navas, el legendario portero y símbolo de la época dorada, ha manifestado su dolor tras la eliminación, un sentimiento compartido por una afición que se acostumbró a la presencia mundialista. "Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial", expresó el guardameta, en un mensaje que resuena a despedida.

¿Qué falló y cuál es el futuro? El revés no es solo un resultado deportivo; es un llamado de atención urgente a la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL). La caída se da en un momento en que la Concacaf tiene más cupos disponibles gracias a la ampliación de participantes, lo que magnifica la gravedad de la eliminación. Los analistas apuntan a una deficiente planificación a largo plazo y a la dependencia excesiva en los héroes de 2014. Mientras otras selecciones de la región, como Curazao y Haití, han dado la sorpresa clasificando a citas mundialistas, Costa Rica se queda fuera, sumergiéndose en una profunda reflexión.