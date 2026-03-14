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¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 14 de marzo en CDMX y Edomex?

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo. | FREEPIK
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:45 - 13 marzo 2026
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Este sábado continúa el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Hoy No Circula Sabatino estará vigente este sábado 14 de marzo en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado 28 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México. / iStock

¿Qué autos no pueden circular este sábado 14 de marzo?

Restricción general (de 05:00 a 22:00 horas):

  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par: 0, 2, 4, 6 y 8.

  • Todos los vehículos con holograma 2, independientemente de la terminación de placa.

  • Autos foráneos (sin verificación local), también están restringidos.

El Programa Hoy No Circula aplica de lunes a sábado. / Secretaría del Medio Ambiente

¿Se activó el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

A diferencia de otros días recientes con mala calidad del aire, no se ha declarado oficialmente una contingencia ambiental para este 14 de marzo, por lo que no se aplica el Doble Hoy No Circula dicha medida extra de restricción.

El programa sabatino opera de manera habitual en el horario mencionado, sin duplicar las restricciones.

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica en:

  • 16 alcaldías de la CDMX, incluyendo Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc, entre otras.

  • 18 municipios conurbados del Edomex, como Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl y más.

Multas y sanciones

Si no respetas el programa sabatino, podrías recibir una multa que va desde 20 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa varios miles de pesos, además de posibles sanciones administrativas.

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en CDMX y Edomex.
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