Fórmula 1

F1 2026: Estos son los monoplazas para la nueva temporada de la máxima categoría

Comenzaron las presentaciones de los autos de la F1 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:45 - 09 febrero 2026
Falta poco para el inicio de la Temporada 2026 y todos los equipos ya presentaron sus autos

La Fórmula 1 ya calienta los motores para un 2026 que será histórico. Para esta temporada, la categoría modificará su reglamento técnico, además de que tendrá 11 equipos de nuevo por primera vez en diez años. 

Entre los cambios en el reglamento técnico destaca que los motores ahora serán 50-50 en la relación de motor de combustión y la parte eléctrica. Además, los autos serán más pequeños y ligeros, por lo que hay altas expectativas para ver cómo los equipos logran acoplarse a esta normativa. 

De momento, todavía hay muchas incógnitas. Aunque los shakedowns de pretemporada en Barcelona dieron una primer vistazo, fueron apenas unas primeras pruebas que dieron un poco más de información a las escuderías. Será esta semana en Bahréin donde se vea con mayor claridad en qué punto están los autos.

Red Bull presenta sus trajes de carrera para la Temporada 2026 de Fórmula 1 | RED BULL

Para esta segunda etapa de la pretemporada, todos los equipos ya tendrán sus nuevas decoraciones. Fue con Red Bull que se levantó el telón de las presentaciones hace un mes y poco a poco las diferentes escuderías revelaron detalles de sus monoplazas, con el de Cadillac como uno de los más esperados al ser equipo debutante en la categoría.

¿Cómo es el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1?

Con una hermosa sincronización entre el negro y el plata, como el Ying y Yang, el bólido estadounidense buscará pelear en la parrilla media, aceptando su calidad de debutante; ante ello, los rivales a vencer serán Alpine, Aston Martin y Haas para este año.

Con el Super Bowl LX como marco, la escudería estadounidense, misma que vivirá su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo deportivo, reveló al mundo el diseño del CA01, el cual cuenta con motor Ferrari de cara a la campaña 2026.

Nuevo monoplaza de Cadillac | X: @SChecoPerez

Red Bull comenzó nueva era con Ford 

Los de Milton Keynes y su escudería hermana, Racing Bulls, presentaron sus monoplazas el jueves 15 de enero, en un evento en Detroit. El motivo por el cual los austriacos viajaron hasta Estados Unidos fue porque el evento también funcionó como "banderazo de salida" para la nueva asociación con Ford. 

El fabricante estadounidense regresa a la Fórmula 1 como colaborador de Red Bull Powertrains, área de Red Bull que a partir de ahora se encargará de la construcción de sus unidades de potencia. Por ello, el equipo decidió hacer un evento especial por el inicio de esta nueva era. 

En cuanto a las decoraciones, el azul rey predominó en el RB22 que usarán Max Verstappen e Isack Hadjar, con lo que Red Bull regresa a un tono más claro que lo caracterizó por años antes del marino que adoptó en temporadas recientes. Mientras que Racing Bulls mantuvo la tradicional base blanca, pero con detalles en el mismo tono azul. 

Así el nuevo monoplaza de Red Bull | RED BULL

Así son los monoplazas de la F1 en 2026
Ferrari presenta su nuevo monoplaza con "problemas" en pista | AP
McLaren presumió el nuevo MCL40 | mclaren.com
W17, nuevo auto de Mercedes | @MercedesAMGF1
Así es el auto de Williams para la Temporada 2026 de Fórmula 1 | X: @WilliamsF1
Así es el auto de Williams para la Temporada 2026 de Fórmula 1 | X: @WilliamsF1
Aston Martin presentó su nuevo monoplaza y que es el primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1
Aston Martin presentó su nuevo monoplaza y que es el primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1
Así es el monoplaza de Racing Bulls | RED BULL&amp;nbsp;
El nuevo VF-26 de Haas | @HaasF1Team
Audi | AP
Así es el A526, el auto de Alpine para la Temporada 2026 | X: @AlpineF1Team
Así es el A526, el auto de Alpine para la Temporada 2026 | X: @AlpineF1Team
