¡Inconsolable! Mastantuono no pudo evitar las lágrimas en el homenaje del Real Madrid a Carvajal y Alaba

La noche en el Santiago Bernabéu estuvo cargada de nostalgia, aplausos y lágrimas. Más allá de la victoria sobre el Athletic Club, el corazón del madridismo se centró en el emotivo homenaje que el Real Madrid preparó para dos futbolistas que marcaron una época en la institución: Dani Carvajal y David Alaba, quienes disputaron su último partido vistiendo la camiseta blanca.

Emotivas despedidas

El estadio entero se rindió ante dos jugadores que dejaron huella en la historia reciente del club. Las pantallas del Bernabéu proyectaron algunos de los momentos más memorables de ambos defensores, mientras miles de aficionados coreaban sus nombres.

Real Madrid en el Santiago Bernabéu l X:realmadrid

Dani Carvajal recibió una de las ovaciones más grandes de la noche. Formado en la cantera merengue y convertido en símbolo del madridismo moderno, el lateral español se despidió después de conquistar múltiples títulos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los mejores laterales derechos en la historia del club.

Por su parte, David Alaba también vivió un momento profundamente especial. El defensor austríaco, quien llegó al Real Madrid tras una exitosa etapa en Alemania, logró ganarse rápidamente el cariño de la afición gracias a su liderazgo, experiencia y compromiso dentro del vestidor blanco.

Despedida de David Alaba | AP

¿Mastantuono se llevó el protagonismo?

Sin embargo, cuando el homenaje parecía completamente centrado en Carvajal y Alaba, las cámaras encontraron una imagen que terminó robándose todos los reflectores. Franco Mastantuono, una de las jóvenes joyas del club, no pudo contener las lágrimas mientras observaba el reconocimiento a sus compañeros desde el centro del campo.

El futbolista argentino apareció visiblemente emocionado durante la ceremonia. Con los ojos llorosos y el rostro completamente conmovido, Mastantuono reflejó el impacto que tuvo para él presenciar la despedida de dos referentes que marcaron el vestidor del Real Madrid durante tantos años.

Equipo del Real Madrid | AP

Dicho momento no pasó desapercibido y en redes sociales causó reacciones por el gesto de sensibilidad que mostró mientras se encontraba portando la camiseta de Carvajal y el dorsal 2 que hizo histórico el lateral español.

Así, entre aplausos eternos, abrazos y lágrimas sinceras, el Santiago Bernabéu despidió a dos guerreros históricos. Dani Carvajal y David Alaba cerraron su capítulo como jugadores del Real Madrid, mientras Franco Mastantuono dejó una imagen que quedará grabada como uno de los momentos más emotivos de la temporada blanca.