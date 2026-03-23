¡Última Hora! Fallece el exjugador de Puebla Jorge Coch a los 78 años de edad

La noche del pasado 22 de marzo, se reportó el fallecimiento a los 78 años de edad del exfutbolista Jorge Coch, catalogado como uno de los mejores extranjeros en el futbol mexicano. Militó principalmente en clubes como Puebla, Toluca y Tiburones Rojos del Veracruz

Jorge Coch vistiendo la jersey de Boca Juniors l X: Volpini_Mariano

Coch debutó en el año de 1965 en el Club Argentinos ante el equipo de Estudiantes. Durante su estancia en el club de La Patronal jugó 89 partidos y marcó 14 goles hasta que en 1969 se cambió al club que lo formó como profesional.

Mejor conocido como 'El Súper Ratón', el exjugador argentino llegó al futbol mexicano para militar con los Diablos Rojos del Toluca, en ese momento, Coch procedía de Boca Juniors.

Al finalizar su etapa con 'Los Choriceros', Ignacio Trelles lo mandó a llamar para que formara parte de la plantilla de La Franja del Puebla durante la campaña de 1973. Nacho ya tenía en la mira a Coch desde su etapa con los Xeneizes tras una gira que Trelles realizó por Argentina con el objetivo de reclutar futbolistas con 'buen pie'.

Jorge Coch vistiendo la jersey de Boca Juniors l X: @BosteroPoker

El delantero no vistió por mucho tiempo la playera del conjunto camotero, ya que en 1975 emigró hacia Veracruz para entrar a las filas del actualmente extinto Tiburones Rojos. A pesar de irse de Puebla, el argentino le mantuvo siempre un amor especial a la ciudad ya que ahí conoció a la madre de sus hijas.

Jorge Coch y su relación con Diego Armando Maradona

Jorge Coach con el equipo de Boca Juniors l X: @elgraficoweb

El 'Super Ratón' conoció durante su estancia con el equipo azul amarillo a un joven Diego Armando Maradona que también iba formando su carrera como profesional del balompié.