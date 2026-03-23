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Futbol Internacional

Preocupación en Boca: Marchesín se retiró lesionado y es duda para la Libertadores

Agustín Marchesín, Mundial de Clubes | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:28 - 23 marzo 2026
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El arquero argentino y viejo conocido de la Liga MX salió lesionado en la victoria de Boca Juniors

Agustín Marchesín no pudo completar el partido contra Instituto y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Boca Juniors. El arquero sufrió una molestia física en el segundo tiempo, intentó continuar, pero finalmente tuvo que ser sustituido por Leandro Brey, generando inquietud a pocas semanas del debut en la Copa Libertadores.

Agustín Marchesín, Mundial de Clubes | MEXSPORT

El incidente ocurrió a los 37 minutos de la segunda mitad. Tras un despeje largo, Marchesín sintió un fuerte dolor en su pierna derecha y quedó tendido en el campo de juego. El equipo médico ingresó para asistirlo mientras Claudio Úbeda, el entrenador, enviaba a calentar a Brey por precaución.

A pesar de la evidente molestia, el guardameta titular decidió probar y seguir en el partido, que en ese momento Boca ganaba por 2-0. Sin embargo, su resistencia llegó al límite minutos después. Tras lanzarse hacia su izquierda para intentar detener un remate de Jhon Córdoba, el dolor se intensificó y le impidió continuar, forzando su salida definitiva del encuentro.

Estudios médicos para determinar la gravedad

Por el momento, se desconoce si la lesión de Marchesín es de carácter muscular u óseo. El club ha programado estudios médicos en las próximas horas para obtener un diagnóstico preciso. La situación genera una gran preocupación en el cuerpo técnico, ya que el arquero es una pieza fundamental y un referente del plantel. La principal inquietud radica en la proximidad del debut en la Copa Libertadores, programado para el 7 de abril contra la Universidad Católica de Chile.

Agustín Marchesín, Mundial de Clubes | MEXSPORT

Actuación clave antes de la lesión

Antes de su salida, Marchesín había sido una figura importante para mantener su arco en cero. Con el marcador 0-0, transmitió seguridad y, poco después del gol de Aranda para el 1-0, tuvo una intervención decisiva. El arquero evitó el empate de Instituto con una espectacular atajada a su izquierda, deteniendo un potente remate a quemarropa de Agustín Massaccesi.

Aunque no pudo finalizar el encuentro, Marchesín logró mantener la valla invicta, algo que no ocurría desde la victoria por 3-0 ante Lanús, tras haber recibido goles en los empates 1-1 contra Unión y San Lorenzo.

Agustín Marchesín, Mundial de Clubes | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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