Video de Mariana Ochoa desata críticas en redes: esto fue lo que pasó en el evento

La cantante Mariana Ochoa se volvió tendencia en redes sociales luego de que circulara un video en el que aparece durante su llegada a un evento enfocado en mujeres líderes. Las imágenes provocaron una ola de reacciones por una acción que usuarios calificaron como polémica.

Mariana Ochoa fue criticada tras difundirse un video grabado durante un evento público. / @soymarianaochoa

¿Por qué critican a Mariana Ochoa en redes sociales?

En el clip, que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, se observa a la artista subiendo unas escaleras mientras una trabajadora realizaba labores de limpieza en el mismo espacio.

Durante la grabación, Ochoa se muestra sonriente y comparte su entusiasmo por asistir a un evento de “100 mujeres líderes”.

Sin embargo, lo que generó controversia fue que, mientras avanzaba, la empleada de intendencia permanecía en el lugar con utensilios de limpieza, aparentemente sin que la cantante detuviera su paso pese a que el área estaba siendo trapeada.

El momento ocurrió mientras una trabajadora realizaba labores de limpieza en el lugar. / RS

Reacciones en redes

El contraste entre el discurso del evento —centrado en el reconocimiento femenino— y la escena captada desató cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la empatía y la visibilidad del trabajo de otras mujeres.

Algunos internautas señalaron una posible falta de consideración:

"Los artistas viven en una realidad mega distorsionada y egoísta. El trabajo de la señora también es valioso"

"Muy emocionada que casi le pasas encima a la señora que limpiaba la escalera"

"Eso es no respetar el trabajo de los demás , se sienten superiores a las señoras que hacen el aseo"

"La mujer líder pasando por encima del trabajo de otra, wow."

Fueron algunos comentarios escritos por usuarios en X.

Usuarios calificaron la situación como “irónica” por el contexto del evento. / @soymarianaochoa

Por otra parte, otros consideraron que se trató de una situación cotidiana sin mayor intención:

"Yo creo que exageran al juzgarla"

"Que hipócritas y doble cara son! Andan criticando algo que todos hacen todos los días"

Video fue eliminado tras la polémica

Tras la polémica, el video fue retirado de las redes sociales donde había sido compartido originalmente. Hasta el momento, la integrante de OV7 no ha emitido una postura pública sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, Mariana Ochoa no ha dado una postura pública sobre lo ocurrido. /@soymarianaochoa