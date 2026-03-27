De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez

Santiago Martínez, quien se dio a conocer en el reality Love is Blind Argentina, fue condenado por la Justicia argentina por el intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco. El caso, que trascendió de la pantalla a los tribunales, evidenció una historia de violencia que culminó con una sentencia de 15 años de prisión.

Santiago Martínez y Emily Ceco. / RS

De la televisión a un caso judicial

La historia de Santiago Martínez y Emily Ceco comenzó en el reality Love is Blind Argentina, donde su relación se desarrolló frente a las cámaras. Sin embargo, lo que parecía una historia mediática tomó un giro radical fuera del programa.

Tiempo después, la relación derivó en un contexto de violencia que fue denunciado por Ceco en 2025, dando inicio a un proceso judicial que atrajo atención pública por el pasado televisivo del acusado.

Santiago Martínez y Emily Ceco se conocieron en un reality. / RS

¿Cuántos años de prisión recibió Santiago Martínez?

La Justicia condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado en un contexto de violencia de género.

La sentencia se dictó tras un juicio en el que se presentaron pruebas, peritajes y testimonios que acreditaron la gravedad de los hechos.

La denuncia de Emily Ceco y los hechos

Emily Ceco denunció haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas durante la relación. Entre los episodios más graves, relató un ataque en el que fue estrangulada y golpeada por Martínez.

La investigación judicial determinó que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género, lo que agravó la calificación penal del caso.

Emily Ceco relató episodios de agresiones físicas y verbales durante la relación. / RS

La reacción de la víctima tras la sentencia

Tras conocer el fallo, Emily Ceco expresó alivio y aseguró: “Por fin voy a tener paz”.

La joven calificó la condena como “bastante reparadora” y señaló que representa un paso importante para cerrar un ciclo marcado por la violencia.