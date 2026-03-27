Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Andrea Bocelli dará concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX: fecha, hora y lo que se sabe

Andrea Bocelli dará concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX. / FB: @andreabocelli
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:24 - 27 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un anuncio que sorprendió a miles y promete una noche inolvidable

La Ciudad de México se prepara para uno de los eventos musicales más importantes del año: el tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el corazón del país, generando expectativa entre miles de fans.

Andrea Bocelli en la gala del sorteo del Mundial 2026 el pasado diciembre en Washington D.C. / AP

¿Cuándo será el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el concierto se realizará el próximo sábado 18 de abril a las 19 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

El concierto de Andrea Bocelli promete reunir a una multitud en el corazón de la capital. / AP

El anuncio fue hecho por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien detalló que el espectáculo será completamente gratuito y abierto al público.

“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli… Como siempre, el acceso será gratuito”, informó la mandataria.
El tenor Andrea Bocelli se presentará gratis en el Zócalo de la CDMX. / AP

¿Quién es Andrea Bocelli y por qué su concierto es tan esperado?

Andrea Bocelli es uno de los tenores más reconocidos a nivel mundial, famoso por fusionar la música clásica con el pop y acercar la ópera a públicos masivos.

Alcanzó fama internacional en la década de los 90 con temas como “Con te partirò” y ha colaborado con artistas como Celine Dion, Ed Sheeran y Dua Lipa.

Bocelli perdió la vista completamente a los 12 años, tras un accidente durante un partido de fútbol. / AP

A pesar de haber perdido la vista a los 12 años, su carrera lo ha llevado a vender millones de discos y presentarse en los escenarios más importantes del mundo, convirtiéndose en una figura clave de la música internacional.

Últimos videos
Lo Último
16:25 Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
16:21 De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
16:19 Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
15:59 VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
15:53 Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
15:38 ¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?
15:27 ‘Es un ejemplo para todos los porteros’: Rui Patricio se rinde en halagos para Memo Ochoa
15:24 Andrea Bocelli dará concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX: fecha, hora y lo que se sabe
15:07 Cristiano Ronaldo desata polémica: su regreso con Al-Nassr provoca críticas antes del México vs. Portugal
14:59 ¡Se encienden las alarmas! Barcelona confirma lesión de Raphinha en plena Fecha FIFA
Tendencia
1
Futbol Fallece Axel Solís, reconocido periodista deportivo con importante paso en Televisa
2
Futbol ¡A un pasol! Jamaica vence a Nueva Caledonia y sueña con el Mundial
3
Futbol Bolivia remonta ante Surinam y enfrentará a Irak por un boleto para el Mundial 2026
4
Empelotados Faitelson revela que Julio ‘Profe’ Ibáñez fue acusado de terrorismo en Sudáfrica
5
Futbol "Se siente más como casa": Marcelo Flores explicó decisión de representar a Canadá y no a México
6
Futbol ¡Refuerzo de lujo! Chivas 'ficha' a campeón del mundo
Te recomendamos
Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
Futbol
27/03/2026
Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
Contra
27/03/2026
De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
Futbol
27/03/2026
Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
Contra
27/03/2026
VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
Futbol
27/03/2026
Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?
Futbol
27/03/2026
¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?