Andrea Bocelli dará concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX: fecha, hora y lo que se sabe

La Ciudad de México se prepara para uno de los eventos musicales más importantes del año: el tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el corazón del país, generando expectativa entre miles de fans.

Andrea Bocelli en la gala del sorteo del Mundial 2026 el pasado diciembre en Washington D.C. / AP

¿Cuándo será el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el concierto se realizará el próximo sábado 18 de abril a las 19 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

El concierto de Andrea Bocelli promete reunir a una multitud en el corazón de la capital. / AP

El anuncio fue hecho por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien detalló que el espectáculo será completamente gratuito y abierto al público.

“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli… Como siempre, el acceso será gratuito”, informó la mandataria.

El tenor Andrea Bocelli se presentará gratis en el Zócalo de la CDMX. / AP

¿Quién es Andrea Bocelli y por qué su concierto es tan esperado?

Andrea Bocelli es uno de los tenores más reconocidos a nivel mundial, famoso por fusionar la música clásica con el pop y acercar la ópera a públicos masivos.

Alcanzó fama internacional en la década de los 90 con temas como “Con te partirò” y ha colaborado con artistas como Celine Dion, Ed Sheeran y Dua Lipa.

Bocelli perdió la vista completamente a los 12 años, tras un accidente durante un partido de fútbol. / AP