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Andrea Bocelli dará concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX: fecha, hora y lo que se sabe
La Ciudad de México se prepara para uno de los eventos musicales más importantes del año: el tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el corazón del país, generando expectativa entre miles de fans.
¿Cuándo será el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el concierto se realizará el próximo sábado 18 de abril a las 19 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.
El anuncio fue hecho por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien detalló que el espectáculo será completamente gratuito y abierto al público.
“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli… Como siempre, el acceso será gratuito”, informó la mandataria.
¿Quién es Andrea Bocelli y por qué su concierto es tan esperado?
Andrea Bocelli es uno de los tenores más reconocidos a nivel mundial, famoso por fusionar la música clásica con el pop y acercar la ópera a públicos masivos.
Alcanzó fama internacional en la década de los 90 con temas como “Con te partirò” y ha colaborado con artistas como Celine Dion, Ed Sheeran y Dua Lipa.
A pesar de haber perdido la vista a los 12 años, su carrera lo ha llevado a vender millones de discos y presentarse en los escenarios más importantes del mundo, convirtiéndose en una figura clave de la música internacional.