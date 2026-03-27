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VIDEO: ¿Qué fue ese estruendo en CDMX? Reportan fuerte ruido en la zona sur

Aviones generaron estruendo al volar por la zona sur de la CDMX/X: @Wendymg10
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:19 - 27 marzo 2026
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Videos muestran a dos aviones volando a baja altura y a toda velocidad por Tlalpan y Coyoacán

¿Y tú lo escuchaste? La mañana de este viernes 27 de marzo, vecinos de la zona sur de la Ciudad de México reportaron haber escuchado un fuerte estruendo, parecido al de una bomba o algo que se estrelló, generando confusión y, en algunos casos, miedo. “Sentí como si se estuviera cayendo un avión, ¡vaya susto!”.

Fuerte estruendo sorprende a vecinos del sur de CDMX

Fue alrededor de las 11:00 AM cuando, de pronto, se escuchó un sonido intenso que duró unos cuantos segundos y que, en algunos casos, provocó vibración en puertas y ventanas. “¿Qué fue eso volando al sur de CDMX? ¿Un jet o un caza?”, publicó un usuario en X, sumándose a los comentarios de otros vecinos de zonas como Coapa, Perisur, Tlalpan, Coyoacán y Ajusco.

Muchos creyeron que se trataba de aviones de guerra F5/Pixabay

Videos muestran aeronaves volando a baja altura

Aunado a estos reportes, comenzaron a surgir videos en redes sociales que muestran a dos aeronaves volando a baja altura, casi juntas y a una velocidad considerable, lo que habría generado el estruendo reportado por los capitalinos.

No serían aviones de combate

Contrario a lo que inicialmente se creía —que podrían ser aviones de guerra tipo F-5—, en las imágenes captadas por vecinos se aprecia que se trataría de avionetas o aeronaves de bajo peso, aunque volando a la par y a gran velocidad.

Sin explicación oficial hasta el momento

Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre qué tipo de aeronaves eran ni a qué institución podrían pertenecer.


Sin embargo, se cree que podrían estar relacionadas con ensayos para la ceremonia de reinauguración del Estadio Azteca, que se celebrará mañana por la noche con el partido entre las selecciones de México y Portugal.

Exhibiciones aéreas en eventos deportivos

En partidos de futbol entre selecciones nacionales es común que, durante los himnos nacionales, se realicen exhibiciones militares tanto en tierra como en aire, lo que podría explicar este tipo de maniobras.

Algunos cree que los aviones podrán ser parte de la ceremonia de reinaguración del Estadio Azteca/Gina Sánchez
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