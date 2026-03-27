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VIDEO: ¿Qué fue ese estruendo en CDMX? Reportan fuerte ruido en la zona sur
¿Y tú lo escuchaste? La mañana de este viernes 27 de marzo, vecinos de la zona sur de la Ciudad de México reportaron haber escuchado un fuerte estruendo, parecido al de una bomba o algo que se estrelló, generando confusión y, en algunos casos, miedo. “Sentí como si se estuviera cayendo un avión, ¡vaya susto!”.
Fuerte estruendo sorprende a vecinos del sur de CDMX
Fue alrededor de las 11:00 AM cuando, de pronto, se escuchó un sonido intenso que duró unos cuantos segundos y que, en algunos casos, provocó vibración en puertas y ventanas. “¿Qué fue eso volando al sur de CDMX? ¿Un jet o un caza?”, publicó un usuario en X, sumándose a los comentarios de otros vecinos de zonas como Coapa, Perisur, Tlalpan, Coyoacán y Ajusco.
Videos muestran aeronaves volando a baja altura
Aunado a estos reportes, comenzaron a surgir videos en redes sociales que muestran a dos aeronaves volando a baja altura, casi juntas y a una velocidad considerable, lo que habría generado el estruendo reportado por los capitalinos.
No serían aviones de combate
Contrario a lo que inicialmente se creía —que podrían ser aviones de guerra tipo F-5—, en las imágenes captadas por vecinos se aprecia que se trataría de avionetas o aeronaves de bajo peso, aunque volando a la par y a gran velocidad.
✈️ Vecinos reportan fuerte paso de aviones en la zona de Tlalpan y Coyoacán.— Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) March 27, 2026
Vecinos comentan haber escuchado muy fuerte el paso de aviones hace unos momentos; algunos señalan que podrían ser aeronaves militares.
👀 Hasta el momento no hay información oficial confirmada.#CDMX… pic.twitter.com/y0GzAROaVS
Sin explicación oficial hasta el momento
Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre qué tipo de aeronaves eran ni a qué institución podrían pertenecer.
Sin embargo, se cree que podrían estar relacionadas con ensayos para la ceremonia de reinauguración del Estadio Azteca, que se celebrará mañana por la noche con el partido entre las selecciones de México y Portugal.
✈️ ¡AVISO DE ÚLTIMA HORA! ⚠️— chismosos de la zona sur (@Wendymg10) March 27, 2026
•ASUNTO: Se reporta algo sobre VUELOS DE AVIONES 🛫.•UBICACIÓN: SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CDMX) 📍 pic.twitter.com/qDsz7rlly0
Exhibiciones aéreas en eventos deportivos
En partidos de futbol entre selecciones nacionales es común que, durante los himnos nacionales, se realicen exhibiciones militares tanto en tierra como en aire, lo que podría explicar este tipo de maniobras.