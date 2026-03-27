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¿Murió Espinoza Paz? Video viral desata confusión en redes sociales

En redes se volvió viral que asegura que Espinoza Paz murió/IG: @espinozapaz
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:47 - 27 marzo 2026
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“Fue encontrado sin vida en su mansión de Sinaloa”, se asegura en el video hecho, al parecer, con IA

En las últimas horas, el nombre de Espinoza Paz se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que se hiciera viral un video en el que se asegura que el cantante mexicano —de éxitos como ‘El próximo viernes’ y ‘Lo intentamos’— perdió la vida: “Fue encontrado sin vida en su lujosa mansión en Sinaloa”, se dice en el clip.

Espinoza Paz es uno de los cantantes más importantes del regional mexicano/IG: @espinozapaz

Video viral desata rumores sobre su muerte

Luego de destacar por la autoría de varias canciones que terminaban siendo interpretadas por otros artistas, Espinoza Paz alcanzó el éxito como cantante a partir del año 2008 con su tema ‘El próximo viernes’.


Desde entonces, ha consolidado una carrera en el medio artístico que le ha significado, además de premios y fama, ganarse el cariño del público, convirtiéndose en uno de los exponentes más representativos del regional mexicano.


Es precisamente por este cariño que el video en el que se asegura que murió generó sorpresa e incertidumbre, haciéndose rápidamente viral y provocando todo tipo de reacciones.

El mensaje falso que circula en redes

Lamentamos profundamente el triste fallecimiento de nuestro querido amigo, Espinoza Paz. De todo corazón mandamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”

Posteriormente, en el video se menciona que: “el artista fue encontrado sin vida en su lujosa mansión en Sinaloa. Las autoridades se niegan a revelar las causas de su muerte”, rematando incluso con el supuesto sentimiento de tristeza de su público, que estaría pidiendo que se esclarezca lo sucedido.

El shock es total de millones de fans que están destrozados, llorando desconzolados en las redes sociales, exigiendo respuestas: ¿Fue un complot? ¿Un envenenamiento? Las autoridades guardan un silencio sepulcral, negándose a revelar las causas de su muerte”,

El shock es total de millones de fans que están destrozados, llorando desconzolados en las redes sociales, exigiendo respuestas: ¿Fue un complot? ¿Un envenenamiento? Las autoridades guardan un silencio sepulcral, negándose a revelar las causas de su muerte”,
El video fue publicado en TikTok y se ha hecho viral durante las últimas horas/TikTok: @jose78893

Todo apunta a una noticia falsa

Pese a lo convincente que podría parecer el video, todo apunta a que se trata de una noticia falsa, con un clip hecho con Inteligencia Artificial.


Esto se debe a que la misma cuenta que lo publicó en TikTok (@jose78893) tiene decenas de otros videos en donde aborda polémicas, muertes o noticias que simplemente no ocurrieron.

Espinoza Paz sigue activo

Por su parte, Espinoza Paz, aunque no se ha manifestado directamente en sus redes sociales para desmentir la noticia de su supuesta muerte, aparenta estar sano y salvo.


Apenas hace un día se publicó un video en su cuenta de Instagram donde habla de las canciones que ha compuesto para diferentes personas.

La noticia de la muerte de Espinoza Paz todo apunta a que es falsa/IG: @espinozapaz

Fake news con Inteligencia Artificial

De tal modo que se puede concluir que es falsa la noticia de la muerte de Espinoza Paz, sumándose a la lista de artistas que han sido “desvividos” mediante videos falsos hechos con Inteligencia Artificial que se vuelven virales en redes sociales.

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