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VIDEO: Abuelitos vs pareja joven en Acapulco: la juventud NO se impuso

La gente no podría creer que la pareja más longeva fuera tomando ventaja / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:47 - 27 marzo 2026
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Lo que comenzó como un conflicto vial terminó en una inesperada batalla donde los “viejitos” sorprendieron y dejaron en ridículo a una pareja más joven

Una escena digna de película —pero sin dobles ni efectos especiales— se vivió en la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, donde un altercado de tránsito escaló hasta convertirse en una pelea campal entre una pareja joven y un matrimonio de la tercera edad… con un resultado que pocos esperaban.

En el video que circula en redes sociales, se observa cómo ambos conductores comienzan a confrontarse hasta llegar a los golpes. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el hombre mayor sacó un tubo para defenderse, equilibrando la pelea pese a la diferencia de edad y condición física.

Los abuelitos comenzaron a tomar ventaja desde el principio de la pelea / Redes Sociales

Pelea pareja… pero no como esperaban

Mientras los hombres se enfrentaban, las copilotos no se quedaron atrás y también comenzaron a golpearse. Lo que parecía una clara desventaja para los adultos mayores dio un giro inesperado.

La mujer de la tercera edad tomó la iniciativa y comenzó a golpear a la joven, quien no logró defenderse. La abuelita incluso logró derribarla y patearla ante la mirada de los curiosos que no daban crédito a lo que veían.

La señora supo dominar a su rival, quien se llevó jalón de cabello, patadas y golpes en la cara / Redes Sociales

Derrota y retirada

Tras verse superados, la pareja joven decidió abandonar el lugar. Sin más opción, regresaron a su vehículo y se retiraron de la zona, dejando atrás una escena que rápidamente se viralizó.

Internet no perdona

Aunque el video no es reciente —pues los hechos ocurrieron hace tres años—, las redes sociales revivieron el momento y los comentarios no tardaron en aparecer:

  • “Bien merecido se lo tenían esos changos, digo, chilangos”,

  • “Eso es envejecer con dignidad, esa señora ha de hacer ejercicio y buena alimentación”,

  • “Que buenos que se los señores se los m@drearon”

  • “Vergüenza que te gane una Señora mayor es para meter la cabeza en un pozo como las avestruces”.

Tras verse superados, la pareja joven decidió abandonar el lugar / Redes Sociales

La escena dejó claro que, en ocasiones, la experiencia pesa más que la juventud… y que en la calle nadie está subestimado.

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