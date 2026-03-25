¡Canelo! está de vuelta! Va por el título mundial en septiembre ante Mbilli

Todo indica que Canelo Álvarez ya tendría rival e iría por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en septiembre. Luego de caer ante Terence Crawford y perder el campeonato indiscutido, Saúl se está preparando para su regreso, el cual sería con una faja de por medio en una de sus fechas favoritas, en el marco del Día de la Independencia.

Mbilli, el campeón que espera al mexicano

El boxeador camerunés-francés Christian Mbilli se coronó campeón mundial interino de peso supermediano en 2025 tras noquear en el primer asalto a Maciej Sulęcki. Realizó su primera defensa con un empate en una verdadera guerra ante el guatemalteco Lester Martínez y fue ascendido a campeón absoluto tras el retiro de ‘Bud’ Crawford.

Saúl 'Canelo' Álvarez se sometió a una cirugía de codo| MEXSPORT

Canelo cayó en septiembre de 2025 y después se sometió a una cirugía de codo que lo ha mantenido fuera del cuadrilátero, mientras también aprovecha para recuperarse del desgaste físico. Sin embargo, su regreso estaría preparado para septiembre.

¡Empate que deja ganas de revancha! Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea de la noche | CAPTURA DE PANTALLA

Lester Martínez levanta la mano

Aunque aún no se hace oficial, Lester Martínez, el púgil guatemalteco que acaba de ganar este fin de semana el título interino ante Immanuwel Aleem, reveló en su entrevista posterior a la pelea que le gustaría enfrentarse al ganador de Canelo-Mbilli. Ellos se medirían en septiembre, adelantando esta pelea que hasta hoy no se confirma.

Además, el Consejo Mundial de Boxeo hizo oficial que Christian Mbilli defenderá su título en septiembre, mientras que Lester Martínez está obligado a cumplir defensas obligatorias antes de enfrentarse por el título absoluto.

Lester Martínez saliendo con el título interino del Consejo Mundial de Boxeo | AFP

Todo apunta a una megafunción en Arabia Saudita

De esta manera, el CMB dejaría entrever que es casi un hecho la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli para el 12 de septiembre, en la megafunción de México contra el mundo que Turki Al-Sheikh y Canelo Promotions realizarán en Riad, Arabia Saudita.