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VIDEO: Cristiano Ronaldo boliviano es detenido en Chile por tráfico de drogas

Fue detenido en Chile Cristiano Ronaldo, ciudadano boliviano. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:47 - 27 marzo 2026
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Un nombre que confundió a todos… pero la historia es muy distinta

La detención de un hombre identificado como Cristiano Ronaldo generó confusión en redes sociales; sin embargo, no se trata del futbolista portugués, sino de un ciudadano boliviano vinculado a un caso de tráfico de drogas en Chile.

Imagen ilustrativa iStock

¿Qué pasó con el “Cristiano Ronaldo boliviano” detenido en Chile?

De acuerdo con reportes de autoridades chilenas, el sujeto fue detenido durante una fiscalización a un autobús interurbano en la localidad de La Unión, al sur de Chile.

El procedimiento se realizó como parte de un operativo conjunto entre la Fiscalía Regional, la Unidad de Análisis Criminal y Carabineros, quienes detectaron actividad sospechosa gracias a un perro especializado en narcóticos.

Tras la inspección, se descubrió que el individuo transportaba más de dos kilos de sustancia ilicíta adherida a su cuerpo.

Las autoridades informaron que la droga incautada tenía un valor cercano a los 44 millones de pesos chilenos, lo que representa un fuerte golpe al tráfico de sustancias ilícitas en la zona.

En el mismo operativo, también fueron detenidas otras tres personas vinculadas con delitos relacionados con drogas, y se aseguraron distintos tipos de estupefacientes, incluyendo cannabis y derivados.

Autoridades chilenas aseguraron más de dos kilos de cocaína durante el operativo. / Imagen ilustrativa iStock

¿Quién es el Cristiano Ronaldo detenido?

El detenido es un ciudadano boliviano que comparte nombre con el famoso futbolista portugués, lo que provocó confusión viral en redes sociales.

El caso se volvió viral debido al nombre del detenido, que coincide con el del futbolista. / AP

De acuerdo con reportes policiales, el sujeto ya era conocido en el ámbito delictivo en la región, y su captura es considerada relevante dentro de las acciones contra el narcotráfico.

Las autoridades recordaron que, como en todo proceso judicial, el caso seguirá su curso conforme a la ley y se deberá determinar su situación legal en tribunales.

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