Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
Una mujer perdió la vida tras ser atacada dentro de una tienda Pokémon Center en Tokio, Japón, en un caso que fue confirmado por autoridades como un homicidio cometido por su expareja sentimental.
El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en el distrito de Ikebukuro, una zona concurrida por turistas y aficionados de la franquicia, lo que generó una fuerte movilización y atención mediática.
Identifican a la víctima
La víctima fue identificada como Harukawa Moe, una joven de 21 años, quien trabajaba en el establecimiento.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, la joven había sido víctima de acoso por parte de su exnovio, señalado como el responsable del ataque.
Ataque dentro de la tienda
Según los reportes, el agresor ingresó al local y atacó directamente a la víctima mientras se encontraba trabajando.
El incidente ocurrió en el interior del establecimiento, lo que provocó alarma entre clientes y empleados presentes en el lugar.
Confirman relación entre víctima y agresor
Tras las investigaciones, la policía confirmó que el responsable del ataque era la expareja de la víctima, lo que descartó que se tratara de un hecho aleatorio.
Este vínculo personal ha sido considerado un elemento clave en el caso, que apunta a un contexto de acoso previo.
Advertencias previas de autoridades
De acuerdo con la información difundida, la policía había recomendado a la joven renunciar a su trabajo, debido a que el agresor conocía su lugar laboral.
Sin embargo, la víctima decidió continuar en su empleo y expresó: "Era mi sueño trabajar aquí...".
Homicidio seguido de suicidio
Después de agredir a la mujer, el atacante se quitó la vida dentro del mismo establecimiento, por lo que el caso fue clasificado como un homicidio seguido de suicidio.
Las autoridades acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para recabar pruebas.
池袋の現場です#ポケセン #池袋 pic.twitter.com/wtRCz99FHu— MORI (@Mori_misaki1) March 26, 2026
Impacto en un espacio público
El hecho generó impacto debido a que ocurrió en un lugar asociado al entretenimiento y la cultura popular, frecuentado por familias y visitantes.
El establecimiento forma parte de una cadena de tiendas temáticas dedicadas a la franquicia Pokémon, lo que incrementó la atención sobre el incidente a nivel internacional.