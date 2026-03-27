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VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio

La tragedia sucedió mientras fans de Pokémon compraban juguetes/X: @animetrends
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 15:59 - 27 marzo 2026
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La policía ya le había pedido a la chica que renunciara a su trabajo, pero ella dijo “es mi sueño trabajar aquí”

Una mujer perdió la vida tras ser atacada dentro de una tienda Pokémon Center en Tokio, Japón, en un caso que fue confirmado por autoridades como un homicidio cometido por su expareja sentimental.


El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en el distrito de Ikebukuro, una zona concurrida por turistas y aficionados de la franquicia, lo que generó una fuerte movilización y atención mediática.

Los hechos sucedieron en el Pokemon Center de Tokio/X: @animetrends

Identifican a la víctima

La víctima fue identificada como Harukawa Moe, una joven de 21 años, quien trabajaba en el establecimiento.


De acuerdo con reportes de medios internacionales, la joven había sido víctima de acoso por parte de su exnovio, señalado como el responsable del ataque.

Ataque dentro de la tienda

Según los reportes, el agresor ingresó al local y atacó directamente a la víctima mientras se encontraba trabajando.


El incidente ocurrió en el interior del establecimiento, lo que provocó alarma entre clientes y empleados presentes en el lugar.

Confirman relación entre víctima y agresor

Tras las investigaciones, la policía confirmó que el responsable del ataque era la expareja de la víctima, lo que descartó que se tratara de un hecho aleatorio.


Este vínculo personal ha sido considerado un elemento clave en el caso, que apunta a un contexto de acoso previo.

La víctima es una chica de 21 años que trabajaba en el lugar/X: @animetrends

Advertencias previas de autoridades

De acuerdo con la información difundida, la policía había recomendado a la joven renunciar a su trabajo, debido a que el agresor conocía su lugar laboral.


Sin embargo, la víctima decidió continuar en su empleo y expresó: "Era mi sueño trabajar aquí...".

Homicidio seguido de suicidio

Después de agredir a la mujer, el atacante se quitó la vida dentro del mismo establecimiento, por lo que el caso fue clasificado como un homicidio seguido de suicidio.


Las autoridades acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para recabar pruebas.

Impacto en un espacio público

El hecho generó impacto debido a que ocurrió en un lugar asociado al entretenimiento y la cultura popular, frecuentado por familias y visitantes.


El establecimiento forma parte de una cadena de tiendas temáticas dedicadas a la franquicia Pokémon, lo que incrementó la atención sobre el incidente a nivel internacional.

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