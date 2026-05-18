¡Pachuca dejó escapar la Final! Rondón y Quiñones fallaron lo imposible ante Pumas

Pachuca tuvo en sus manos el boleto a la Final del Clausura 2026, pero las increíbles fallas de Salomón Rondón y Luis Quiñones terminaron costándole muy caro al conjunto hidalguense en el cierre del partido ante Pumas.

Con los universitarios volcados en la defensa, buscando mantener el gol que los colocaba a la final, Pachuca encontró oportunidades inmejorables para liquidar la eliminatoria. Sin embargo, ni Rondón ni Quiñones lograron concretar frente al arco de Keylor Navas en jugadas que parecían gol cantado.

Pachuca perdonó y Pumas resistió

La más clara llegó en los últimos minutos, cuando Rondón quedó prácticamente mano a mano ante Navas, pero no logró definir correctamente y dejó escapar una oportunidad que silenció a la banca tuza.

TREMENDA FALLA DE RONDÓN pic.twitter.com/ImrOLzXOI8 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 18, 2026

Minutos después, Quiñones también tuvo una opción peligrosa para sentenciar la serie en el último minuto; ante una mala salida de Keylor Navas, el colombiano con una tijera fallida erró su disparo; nuevamente la contundencia le dio la espalda a Pachuca en el momento más importante de la temporada.

Las fallas terminaron siendo decisivas, ya que Pumas resistió la presión y mantuvo viva la ventaja conseguida con el golazo de Jordan Carrillo y así, colándose en la gran final del futbol mexicano, donde enfrentarán a Cruz Azul.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

CU explotó tras el silbatazo final

El Estadio Olímpico Universitario vivió un cierre dramático, con la afición auriazul sufriendo hasta el último segundo mientras Pachuca desperdiciaba oportunidades claras para empatar la eliminatoria.

Al final, los Tuzos pagaron caro su falta de contundencia y dejaron escapar una Final que parecía al alcance de sus manos, y Pumas celebrando su pase a la final 6 años después, en busca de terminar con su sequía de títulos y de la tan ansiada octava.