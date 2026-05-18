Liga MX: La última vez que dos entrenadores mexicanos se enfrentaron en la Final

Efraín Juárez continúa viviendo un torneo de ensueño con Pumas. El estratega universitario logró clasificar al equipo a la Gran Final del Clausura 2026 luego de eliminar a Pachuca en Semifinales y ahora buscará conquistar el campeonato del futbol mexicano.

Del otro lado estará Joel Huiqui, quien llevó a Cruz Azul hasta la disputa por el título. La Final entre universitarios y celestes también tendrá un ingrediente especial fuera de la cancha, ya que enfrentará a dos entrenadores mexicanos en los banquillos.

Trofeo de la Liga MX | MEXSPORT

En los últimos años, las finales de Liga MX estuvieron dominadas por técnicos extranjeros. Nombres de Argentina, Uruguay, Brasil y otros países fueron protagonistas constantes en las series por el campeonato, dejando pocas oportunidades para estrategas nacionales en estas instancias.

Por ello, la final del Clausura 2026 romperá una larga sequía para los entrenadores mexicanos. Trece años tuvieron que pasar para volver a ver a dos técnicos nacidos en México disputando el título de la Liga MX.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Última Final entre DTs mexicanos

La última ocasión en que ocurrió algo similar fue en el Clausura 2013. En aquella final, Miguel Herrera dirigía al América, mientras que Guillermo Vázquez estaba al frente de Cruz Azul.

Aquella serie quedó marcada como una de las más recordadas en la historia del futbol mexicano. América logró una remontada dramática en el Coloso de Santa Úrsula con el histórico gol de Moisés Muñoz en tiempo agregado antes de conquistar el campeonato en tanda de penales.

Guillermo Vázquez y Miguel Herrera disputaron la última final entre DTs mexicanos | MEXSPORT

Ahora, más de una década después, la historia volverá a repetirse con dos estrategas mexicanos peleando por el título. Efraín Juárez buscará darle un nuevo campeonato a Pumas, mientras que Joel Huiqui intentará devolver a Cruz Azul a la cima del futbol nacional.