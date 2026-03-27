Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido entre México y Portugal no ha apagado la ilusión de los aficionados mexicanos, quienes ya preparan un homenaje especial para el astro portugués en el Estadio Banorte. A pesar de no estar presente en la cancha, CR7 será protagonista desde las gradas.

El encuentro amistoso de este 28 de marzo ha generado gran expectativa rumbo a los próximos compromisos internacionales, y aunque la baja de Ronaldo causó decepción, la afición mexicana ha decidido rendirle tributo de una forma creativa y emotiva.

Todas las butacas ya fueron instaladas en el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ

Afición mexicana prepara homenaje para 'El Bicho'

A través de redes sociales, seguidores del delantero portugués organizaron una dinámica para corear el nombre de Cristiano Ronaldo en el minuto 7 del partido, en clara alusión a su histórico número. La iniciativa ya se ha hecho viral tan solo a unos cuantos minutos de haber salido a la luz, por lo que se espera que se realice en el marco del duelo ante los portugueses.

México es uno de los países donde CR7 cuenta con una enorme base de seguidores, quienes en distintas ocasiones han demostrado su admiración, incluso organizando celebraciones públicas como su cumpleaños número 40.

Cristiano Ronaldo de regreso con el Al-Nassr l x: Al-Nassr y Cristiano Ronaldo

El hecho de que el lusitano no esté presente en el 'Coloso de Santa Úrsula', no ha hecho que los fanáticos cesen en su idea de demostrar el cariño que tienen por el exfutbolista del Real Madrid, quien a solo pocas horas de que se lleve a cabo el partido en territorio mexicano ya ha mostrado que está de vuelta para entrenar con su club Al-Nassr.

La ausencia de CR7 impacta el México vs Portugal

Cristiano Ronaldo quedó fuera de la convocatoria de Portugal debido a una lesión en el tendón de la corva que lo mantuvo alejado de la actividad durante el mes de marzo, aunque recientemente ha retomado entrenamientos de forma progresiva.

Su presencia era uno de los principales atractivos del partido desde su anuncio, por lo que su baja provocó una notable caída en la reventa de boletos y cierta desilusión entre los aficionados, quienes aún podrán ver a estrellas como Bruno Fernandes, Joao Félix, Nuno Mendes o el mismo Paulinho, de la Liga MX.

Paulinho, jugador de Toluca, ha sido convocado de último momento | MEXSPORT