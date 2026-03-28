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Mujer es arrestada en Chihuahua por agredir a su pareja tras negarse a tener relaciones

Detiene la DSPM a mujer por el probable delito de violencia familiar.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:58 - 27 marzo 2026
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Un caso de violencia familiar encendió las alertas y terminó con una detención que ya es investigada por autoridades.

Una mujer de 25 años fue detenida en Hidalgo del Parral, Chihuahua, luego de ser acusada de agredir físicamente a su pareja sentimental, presuntamente porque él se negó a mantener relaciones sexuales.

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parral.

¿Qué ocurrió en el caso de la mujer que golpeó a su pareja?

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Tecnológico, donde la situación escaló a violencia física tras una discusión.

El hombre, identificado como Martín, relató que presuntamente su pareja reaccionó de forma agresiva ante su negativa, golpeándolo con un cinturón en brazos y espalda. La agresión habría ocurrido frente a su hija menor de edad.

Según su versión, la violencia no se limitó a un solo momento, ya que durante la madrugada continuaron las actitudes agresivas, incluyendo reclamos y revisión de su teléfono celular.

Imagen ilustrativa. / iStock

La detención de la presunta agresora

Tras la denuncia, elementos de la policía municipal acudieron al domicilio y detuvieron a la presunta agresora, identificada como Sara Michelle B. D.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por el presunto delito de violencia familiar.

Imagen ilustrativa. / iStock

El caso fue atendido luego de un reporte a los servicios de emergencia, lo que permitió la intervención de las autoridades en el lugar de los hechos.

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