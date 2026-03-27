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Descuentos de Semana Santa 2026: quiénes pueden viajar más barato en México
Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa 2026, millones de personas en México se preparan para viajar. Sin embargo, estudiantes, maestros y adultos mayores cuentan con descuentos oficiales en transporte que pueden reducir significativamente el costo de sus traslados por carretera y tren.
¿Qué descuentos hay en Semana Santa 2026 para viajar?
Durante este periodo vacacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) establece tarifas preferenciales en el transporte federal de pasajeros, tanto en autobuses como en trenes.
Los descuentos autorizados son:
50% para estudiantes
25% para maestros
Este beneficio aplica en servicios de autotransporte federal en modalidad regular y directa, y tiene como objetivo facilitar el traslado de la comunidad educativa durante las vacaciones.
Requisitos para obtener el descuento en autobús o tren
Para hacer válido el beneficio, los usuarios deben comprobar su condición:
Credencial vigente de la institución educativa
O constancia oficial con nombre, fotografía y sello
Las escuelas deben estar incorporadas al Sistema Educativo Nacional, incluyendo instituciones públicas y privadas con validez oficial.
Descuentos para adultos mayores con INAPAM
Las personas adultas mayores también pueden ahorrar en sus viajes si cuentan con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Hasta 50% de descuento en boletos de autobús
Aplicable en diversas líneas de transporte, sujeto a disponibilidad
Este beneficio forma parte de los apoyos para personas de 60 años o más, quienes pueden acceder a tarifas preferenciales al presentar su identificación oficial.