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Policía desplegará operativo en La Nueva Viga por Semana Santa 2026: así será

El despliegue comenzará este 26 de marzo y termina el 9 de abril / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:41 - 25 marzo 2026
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Habrá vigilancia, cierres viales y rutas alternas en uno de los mercados más concurridos de CDMX

Con motivo de la alta afluencia de visitantes durante la Semana Santa 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga, en la alcaldía Iztapalapa.

El dispositivo estará a cargo de la Subsecretaría de Control de Tránsito y tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de compradores y comerciantes, así como evitar delitos y mantener el orden público en la zona.

El mercado de La Viga en Iztapalapa estará vigilado durante todas la vacaciones de Semana Santa / Redes Sociales

¿Cuándo será el operativo en La Nueva Viga?

El despliegue comenzará desde las primeras horas del jueves 26 de marzo y se mantendrá hasta el domingo 9 de abril, cubriendo todo el periodo vacacional.

Para este operativo se contará con:

  • 150 elementos de tránsito

  • 10 patrullas

  • 2 grúas

  • 10 motopatrullas

La policía mantendrá el orden vial y vigilará a los visitantes y comerciantes / Redes Sociales

Habrá cierres y control vehicular en la zona

Debido a la gran concentración de personas que acuden a comprar mariscos en estas fechas, autoridades realizarán cortes viales y confinamiento de carriles para facilitar la movilidad peatonal.

Las zonas con mayor control serán:

  • Canal de Río Churubusco

  • Eje 5 Sur Santa María Purísima

  • Eje 6 Sur

  • Javier Rojo Gómez

  • Área de pescaderías y accesos principales

La SSP de la CDMX busca garantizar que no se comenta algún tipo de delito en la zona / Redes Sociales

Además, se evitará el estacionamiento en doble fila y se agilizará el tránsito en puntos críticos.

Alternativas viales para evitar la zona

Para quienes no planean visitar La Nueva Viga, las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como:

  • Anillo Periférico

  • Circuito Interior

  • Canal de Tezontle

  • Calzada Ermita Iztapalapa

  • Leyes de Reforma

El operativo en La Viga comenzará desde este jueves 26 de abril / Redes Sociales

Llamado a la ciudadanía

La SSC exhortó a los conductores a respetar las indicaciones del personal de tránsito, manejar con precaución y dar prioridad a peatones, especialmente en una de las temporadas con mayor actividad comercial en la capital.

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