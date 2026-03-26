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Policía desplegará operativo en La Nueva Viga por Semana Santa 2026: así será
Con motivo de la alta afluencia de visitantes durante la Semana Santa 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga, en la alcaldía Iztapalapa.
El dispositivo estará a cargo de la Subsecretaría de Control de Tránsito y tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de compradores y comerciantes, así como evitar delitos y mantener el orden público en la zona.
¿Cuándo será el operativo en La Nueva Viga?
El despliegue comenzará desde las primeras horas del jueves 26 de marzo y se mantendrá hasta el domingo 9 de abril, cubriendo todo el periodo vacacional.
Para este operativo se contará con:
150 elementos de tránsito
10 patrullas
2 grúas
10 motopatrullas
Habrá cierres y control vehicular en la zona
Debido a la gran concentración de personas que acuden a comprar mariscos en estas fechas, autoridades realizarán cortes viales y confinamiento de carriles para facilitar la movilidad peatonal.
Las zonas con mayor control serán:
Canal de Río Churubusco
Eje 5 Sur Santa María Purísima
Eje 6 Sur
Javier Rojo Gómez
Área de pescaderías y accesos principales
Además, se evitará el estacionamiento en doble fila y se agilizará el tránsito en puntos críticos.
Alternativas viales para evitar la zona
Para quienes no planean visitar La Nueva Viga, las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como:
Anillo Periférico
Circuito Interior
Canal de Tezontle
Calzada Ermita Iztapalapa
Leyes de Reforma
Llamado a la ciudadanía
La SSC exhortó a los conductores a respetar las indicaciones del personal de tránsito, manejar con precaución y dar prioridad a peatones, especialmente en una de las temporadas con mayor actividad comercial en la capital.