Verificentros CDMX cerrarán por Semana Santa 2026: estas son las fechas

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México anunció la suspensión temporal del servicio en verificentros durante el periodo de Semana Santa 2026, por lo que los automovilistas deberán tomar previsiones para evitar contratiempos.

De acuerdo con la dependencia, los días 02, 03 y 04 de abril de 2026 no habrá operaciones en los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares, lo que implica que no se podrán realizar trámites durante ese lapso.

Además, la atención ciudadana y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire también suspenderán actividades los días 02 y 03 de abril.

Los días 02, 03 y 04 de abril de 2026 no habrá operaciones en los verificentros / Redes Sociales

¿Por qué cerrarán los verificentros en CDMX?

Esta pausa en el servicio responde a lo establecido en la normatividad ambiental vigente, específicamente en el reglamento de verificación vehicular que contempla la suspensión de actividades administrativas en fechas oficiales.

La medida busca alinearse con disposiciones legales que regulan los procedimientos ante dependencias del Gobierno capitalino durante días inhábiles.

La suspensión de actividades administrativas es por las fechas oficiales / Redes Sociales

Llaman a automovilistas a tomar precauciones

Ante este cierre, autoridades hicieron un llamado a los conductores con placas de la CDMX a anticipar o reagendar sus citas, especialmente si tienen trámites pendientes.

Quienes no alcancen a verificar antes del cierre deberán esperar hasta la reanudación del servicio, programada para el 06 de abril de 2026, cuando los verificentros retomarán operaciones en sus horarios habituales:

Atención ciudadana: de 9:00 a 14:00 horas

Verificentros: de 8:00 a 20:00 horas

Será hasta el próximo 06 de abril de 2026 cuando abran de nuevo los verificentros / Redes Sociales

Evita multas y retrasos