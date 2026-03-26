¿Cuánto te deben pagar si trabajas en Semana Santa 2026? Esto dice la LFT

Con la llegada de la Semana Santa 2026, una de las dudas más frecuentes entre trabajadores en México es si laborar durante estos días implica recibir un pago doble o incluso triple. Aunque se trata de una de las temporadas más importantes del calendario religioso y turístico, la respuesta está claramente definida en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Semana Santa es una de las temporadas más esperadas para vacacionar. / iStock

¿Semana Santa 2026 se paga doble si trabajas?

De acuerdo con la LFT, los días de Semana Santa —incluidos el Jueves y Viernes Santo— no están considerados como días de descanso obligatorio.

Esto significa que, si te toca trabajar durante estas fechas, tu empleador no está obligado a pagarte un salario adicional.

En términos prácticos, los trabajadores deben presentarse a laborar de manera normal y recibirán su salario habitual, sin compensaciones extra por tratarse de estas fechas.

La LFT no contempla la Semana Santa como días festivos oficiales en el país./ Pixabay

Entonces, ¿cuándo sí se paga triple según la ley?

El pago doble o triple únicamente aplica cuando se trabaja en días de descanso obligatorio establecidos en el artículo 74 de la LFT, como el 1 de mayo, el 16 de septiembre o el 25 de diciembre.

En esos casos, la ley indica que el trabajador debe recibir: Su salario normal

Más un salario doble adicional Es decir, en total se paga triple por ese día laborado.

En Semana Santa, el salario se paga de forma normal, salvo acuerdos con la empresa. / Pixabay

¿Por qué Semana Santa no es feriado oficial?

Aunque Semana Santa tiene un fuerte arraigo cultural y religioso en México, no forma parte de los días oficiales de descanso porque la legislación laboral no contempla celebraciones religiosas como feriados obligatorios.

Sin embargo, algunas empresas, escuelas o instituciones pueden otorgar estos días como descanso de manera voluntaria, sin que sea una obligación legal.

Así que, si este 2026 te toca trabajar en Semana Santa, no esperes un pago extra por ley. La única excepción será si tu empresa decide otorgarlo como prestación adicional o si existe un acuerdo previo. En temas laborales, lo que cuenta no es la tradición, sino lo que marca la ley.