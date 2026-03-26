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Detienen a administradores de ‘Tía Paty’, perfil en redes que exhibía y extorsionaba en redes
La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer la detención de Astrid ‘N’ y César ‘N’, a quienes se les señala como los presuntos administradores del perfil en redes sociales identificado como ‘Tía Paty’, el cual supuestamente se dedicaba a difundir contenido privado y luego extorsionar a las personas.
Detienen a presuntos responsables de ‘Tía Paty’
Mediante una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia del estado señaló que: “derivado de denuncias presentadas y actos de investigación realizados por esta autoridad, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Astrid ‘N’ y César ‘N’”.
🚨 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFORMA 🚨— Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) March 26, 2026
Derivado de denuncias presentadas y actos de investigación realizados por esta autoridad, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de:
▪️ Astrid “N”
▪️ César “N”
⚠️ Hechos que se investigan:
▪️ Posible… pic.twitter.com/tbfShv4orU
Los delitos que se investigan
Se agrega que los hechos que se investigan son tres:
Posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”, utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro.
Posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales.
Posible uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.
¿Cómo operaba ‘Tía Paty’?
Según reportes de víctimas, prensa local e incluso testimonios de personas que estaban en los grupos de la ‘Tía Paty’, los administradores de ese perfil exhibían a personas con contenido íntimo, relacionado con un delito, un mal trabajo o cualquier otra situación personal.
Posteriormente, exigían importantes cantidades de dinero, de hasta 500 mil pesos, para eliminar esas fotos o videos de los grupos.
Señalamientos de extorsión y reclutamiento
De igual manera, se señala que este perfil presuntamente reclutaba mujeres para conformar un catálogo, el cual posteriormente ofrecía a sus ‘sobrinos’.
Una vez que estos contrataban a las chicas, los mismos administradores extorsionaban para no exhibir sus encuentros.
Las capturas de pantalla de supuestas víctimas que pedían a los administradores de la ‘Tía Paty’ ya no estar en esos catálogos o dejar de exhibir contenido porque los estaban “quemando” son numerosas, evidenciando la aparente red de extorsión y trata detrás de unos grupos que comenzaron como espacios para difundir chismes locales.
¿Qué dice la ley en Nuevo León?
Astrid ‘N’ y César ‘N’ fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras la investigación continúa en curso.
De acuerdo con el Código Penal de Nuevo León:
La extorsión se castiga con penas de 4 a 12 años de prisión.
La trata de personas se sanciona con 6 meses a 8 años, agravándose si las víctimas son menores de edad.