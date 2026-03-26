Detienen a administradores de ‘Tía Paty’, perfil en redes que exhibía y extorsionaba en redes

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer la detención de Astrid ‘N’ y César ‘N’, a quienes se les señala como los presuntos administradores del perfil en redes sociales identificado como ‘Tía Paty’, el cual supuestamente se dedicaba a difundir contenido privado y luego extorsionar a las personas.

Los detenidos son señalados de presunta extorsión a través de grupos de redes sociales/Pixabay

Detienen a presuntos responsables de ‘Tía Paty’

Mediante una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia del estado señaló que: “derivado de denuncias presentadas y actos de investigación realizados por esta autoridad, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Astrid ‘N’ y César ‘N’”.

🚨 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INFORMA 🚨



Derivado de denuncias presentadas y actos de investigación realizados por esta autoridad, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de:



▪️ Astrid “N”

▪️ César “N”



⚠️ Hechos que se investigan:

▪️ Posible… pic.twitter.com/tbfShv4orU — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) March 26, 2026

Los delitos que se investigan

Se agrega que los hechos que se investigan son tres: Posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”, utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro.

Posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales.

Posible uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.

En redes circulan conversaciones de supuestas víctimas con la Tía Paty

¿Cómo operaba ‘Tía Paty’?

Según reportes de víctimas, prensa local e incluso testimonios de personas que estaban en los grupos de la ‘Tía Paty’, los administradores de ese perfil exhibían a personas con contenido íntimo, relacionado con un delito, un mal trabajo o cualquier otra situación personal.

Posteriormente, exigían importantes cantidades de dinero, de hasta 500 mil pesos, para eliminar esas fotos o videos de los grupos.

Señalamientos de extorsión y reclutamiento

De igual manera, se señala que este perfil presuntamente reclutaba mujeres para conformar un catálogo, el cual posteriormente ofrecía a sus ‘sobrinos’.

Una vez que estos contrataban a las chicas, los mismos administradores extorsionaban para no exhibir sus encuentros.

Las capturas de pantalla de supuestas víctimas que pedían a los administradores de la ‘Tía Paty’ ya no estar en esos catálogos o dejar de exhibir contenido porque los estaban “quemando” son numerosas, evidenciando la aparente red de extorsión y trata detrás de unos grupos que comenzaron como espacios para difundir chismes locales.

Grupos en Telegram, principalmente, e Instagram, era donde operaban las redes sociales de la Tía Paty/Pixabay

¿Qué dice la ley en Nuevo León?