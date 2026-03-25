VIDEO: Trabajador llora cuando capta a carritos de supermercado moverse solos

En redes sociales se ha hecho viral el caso de un trabajador de supermercado en México, luego de que compartiera un video en el que se ven carritos —donde los clientes cargan su mercancía— moverse solos, de manera inexplicable y aparentemente poseídos por una fuerza sobrenatural.

Esto llevó al hombre a llorar y pedir que ya parara todo: “Otra vez, otra vez no”.

En el video los carritos de supermercado se mueven sin razón alguna/TikTok: @arteck_18

Video viral: carritos se mueven solos en supermercado

El video fue publicado desde la cuenta de TikTok arteck_18, la cual pertenece a un joven que trabaja en una tienda Bodega Aurrera de algún lugar de México.

En apenas dos días, el clip acumuló más de medio millón de visualizaciones y superó los mil comentarios.

“Bodega Aurrera; este video superó mis límites, la verdad supongo que por eso ya no había grabado nada”, fue el copy con el que se acompaña el video, que dura poco más de un minuto y en el que se puede observar cómo se están moviendo unos carritos, mientras el hombre graba desde atrás de un mostrador.

Hay muchos testimonios de que en los supermercados suceden cosas paranormales durante la madrugada/Pixabay

“Otra vez no”: el momento de terror

“Desde hace rato se ve cómo esas cintas se están moviendo”, comienza diciendo el hombre en el video, para luego reaccionar asustado cuando un carrito comienza a moverse: “No mam&s, otra vez no, otra vez no, otra vez no".

El trabajador, visiblemente afectado, continúa: Ya por favor, que no me pasen estas cosas, me da un ching& de miedo. Por qué me pasan estas cosas a mí, ya no quiero que me pase nada de esto, ya no sé ni a dónde mi&rda esconderme”, dice al borde de las lágrimas y con una voz temblorosa.

En redes sociales el video se volvió viral y algunos creen que pudo haberse hecho con IA/TikTok: @arteck_18

Reacciones en redes: entre miedo y dudas

Como era de esperarse, el video se hizo viral en redes sociales y generó un sinfín de reacciones.

Algunos usuarios se compadecieron del trabajador y compartieron su terror, mientras que otros dudaron de la veracidad del video y señalaron que podría haber sido hecho con Inteligencia Artificial.

“Se alcanza a ver el hilo”,

“Se alimentan del miedo”,

“Eres un imán de lo paranormal, ánimo”,

“Y sí está súper cabrón y raro, esos carritos nunca jalan bien de las llantas siempre traen una mala”,

“Me emperran los fantasmas porque todo desacomodan”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

No es la primera vez: ya había reportado actividad paranormal

Esta no es la primera vez que este joven comparte videos de esta índole, pues en la misma cuenta de TikTok se pueden encontrar más clips en los que aparentemente registra actividad paranormal mientras trabaja de noche en un supermercado.