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Detienen a mujer en Guadalupe por extorsionar a amante de su esposo; le exigía 300 mil pesos

La detenida podría enfrentar hasta 5 años de prisión si se comprueba su responsabilidad./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:29 - 23 marzo 2026
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El caso ya se investiga bajo la Ley Olimpia y podría derivar en penas de hasta 5 años de prisión en Nuevo León

Una mujer fue detenida en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, tras ser acusada de extorsionar a otra mujer, a quien señalaba como la presunta amante de su esposo. El caso tomó relevancia luego de que la víctima denunciara amenazas y exigencias económicas ante las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, la detenida habría solicitado 300 mil pesos a cambio de no causar daño ni difundir información personal. La presión ejercida sobre la víctima generó temor, lo que llevó a la intervención de las autoridades.

Las investigaciones apuntan a que la mujer utilizó diversos medios para contactar a la afectada y realizar las exigencias. Estos hechos fueron considerados como un posible delito de extorsión, por lo que se abrió una carpeta de investigación.

El caso es investigado como extorsión y también bajo la Ley Olimpia./ Pixabay

¿Cómo fue la detención en Guadalupe?

Tras la denuncia, elementos de seguridad implementaron un operativo para ubicar a la presunta responsable. Una vez localizada, fue detenida en Guadalupe y puesta a disposición del Ministerio Público, quien ahora lleva el caso.

Las autoridades indicaron que la captura se logró gracias a la denuncia oportuna, lo que permitió reunir indicios suficientes para proceder legalmente.

¿Qué delito enfrenta y qué dice la Ley Olimpia?

Además del delito de extorsión, el caso también es investigado bajo la Ley Olimpia, debido a la posible difusión o amenaza de difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

En este contexto, la mujer detenida podría enfrentar penas de hasta 5 años de prisión, en caso de comprobarse su responsabilidad conforme a la legislación vigente.

Asimismo, se informó que la pareja de la detenida también es investigada, ya que habría una posible implicación en la grabación de material íntimo sin autorización, lo que agrava la situación legal del caso.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La víctima denunció amenazas para exigirle una fuerte suma de dinero./ Pixabay
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