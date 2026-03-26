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Ana María Alvarado es asaltada con lujo de violencia en sus vacaciones
La periodista de espectáculos Ana María Alvarado vivió momentos de tensión durante su viaje a Brasil, luego de ser víctima de un asalto mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Río de Janeiro.
De acuerdo con el testimonio de la propia conductora, el incidente ocurrió en la zona de Copacabana, una de las áreas más concurridas por turistas.
Alvarado relató que, tras realizar un paseo en helicóptero, decidió continuar su trayecto a pie junto a su hijo debido al tráfico. Fue en ese momento cuando un sujeto en motocicleta se aproximó y los despojó de sus pertenencias.
“Nos mostró un cuchillo… nos arrebató nuestras pertenencias”, contó la periodista.
El robo ocurrió con violencia y rapidez, lo que dejó a ambos en estado de shock.
Horas de angustia tras el asalto
Después del incidente, la periodista informó que tuvo que pasar alrededor de cinco horas realizando trámites ante la policía local para levantar la denuncia correspondiente.
Además, explicó que entre los objetos robados se encontraba su teléfono celular desbloqueado, lo que la obligó a cambiar contraseñas de sus cuentas bancarias y redes sociales como medida de seguridad.
¿Dónde localizó sus pertenencias?
Tras el robo, la conductora señaló que sus objetos habrían sido rastreados y localizados en una favela; sin embargo, la policía no puede entrar a dichas zonas.
También advirtió sobre la situación de inseguridad en la zona turística, señalando que existen múltiples casos de asaltos a visitantes, lo que dificulta incluso los procesos de denuncia.
🇧🇷El Brasil fue asaltada la comunicadora de espectáculos Ana María Alvarado, mientras caminaba en Copacabana. Posteriormente logró rastrear la ubicación de los delincuentes en las favelas. pic.twitter.com/CklMPQ4goe— David Ordaz (@david_ordaz) March 26, 2026