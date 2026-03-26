VIDEO: Hombre con picahielo en la cabeza rechaza ayuda médica y pide que lo dejen en paz

Una escena fuera de la realidad se vivió en la Ciudad de México. Un hombre fue captado en calles de la colonia Roma Norte con un picahielo incrustado en la cabeza, mientras permanecía sentado… ¡comiendo con total tranquilidad!

El insólito caso ocurrió la tarde del pasado miércoles 25 de marzo de 2026, cuando vecinos de la calle Durango alertaron a las autoridades tras notar la presencia de un sujeto herido que no parecía buscar ayuda.

Vecinos dieron aviso a las autoridades de que el hombre en situación de calle estaba herido / Redes Sociales

Caminaba como si nada… con una herida en la cabeza

Elementos de la policía y paramédicos del ERUM llegaron al lugar y confirmaron lo increíble: un hombre de entre 32 y 35 años tenía un objeto punzocortante clavado en la sien.

Lo más impactante fue que, a pesar de la gravedad de la lesión —que incluso seguía sangrando—, el individuo se encontraba consciente, aunque con actitud agresiva.

Cuando una paramédica intentó ayudarlo, el sujeto rechazó la atención médica de manera tajante.

El hombre rechazaba la atención médica y reveló que llevaba tres días con el picahielo en la cabeza tras una riña / FB: @AlconOnce.

Asegura que llevaba tres días con el objeto incrustado

De acuerdo con el propio testimonio del hombre, el picahielo llevaba aproximadamente tres días en su cabeza, tras una riña ocurrida el fin de semana.

Desde entonces, habría deambulado por distintas zonas del centro de la CDMX sin buscar atención profesional. Especialistas señalan que su estado podría estar relacionado con consumo de sustancias, lo que habría reducido la percepción del dolor.

Los paramédicos no pudieron hacer mucho por el hombre, que mejor prefirió retirarse de la gente / FB: @AlconOnce.

Se fue caminando… pese al riesgo

Tras más de una hora de intentos por convencerlo, el hombre decidió retirarse por su propio pie, desafiando cualquier lógica médica.

Las autoridades permanecieron en la zona para darle seguimiento, mientras la Fiscalía capitalina ya investiga el caso para esclarecer la agresión.

Personal del Escuadrón de Rescate atiende a una persona en situación de calle que tiene un picahielos a la altura de la sien. Esto ocurre sobre avenida Cuauhtémoc, esquina con Doctor Liceaga.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/Pz5B323xQz — NMás (@nmas) March 25, 2026