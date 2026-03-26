Grandiosas Invicto 2026: elenco, fecha y sede en la CDMX

La escena musical en México se prepara para una noche cargada de emoción, nostalgia y talento con el regreso de “GRANDIOSAS INVICTO”, un espectáculo que promete elevar el pop en español con un elenco de primer nivel.

Bajo el sello SUISTIME y la producción de Hugo Mejuto, este show reúne a cinco figuras icónicas de la música: Lucía Méndez, Laura León, Filippa Giordano, Ángela Carrasco y Ana Cirré, quienes unirán sus voces en un mismo escenario para ofrecer una experiencia única.

Lucía Méndez encabeza el gran cartel que se presentará en la Arena Ciudad de México / Especial

Un show lleno de nostalgia y poder femenino

“GRANDIOSAS INVICTO” no es solo un concierto, es un recorrido por los grandes éxitos que han marcado generaciones. El espectáculo incluirá interpretaciones en solitario, duetos y momentos especiales que conectarán con el público a través de temas inolvidables.

La propuesta busca rendir homenaje a trayectorias sólidas dentro del pop en español, combinando talento, presencia escénica y una producción diseñada para emocionar.

Será un espectáculo que promete elevar el pop en español con un elenco de primer nivel / Especial

¿Cuándo y dónde será GRANDIOSAS INVICTO?

La cita será el próximo 27 de junio en la Arena CDMX, donde los asistentes podrán disfrutar de una velada llena de glamour, romanticismo y energía femenina.

El evento está pensado como una experiencia sonora y visual que conecte con distintas generaciones, desde quienes crecieron con estas voces hasta nuevos fans.

Nuevo sencillo marca esta nueva etapa

Como adelanto de esta nueva era, se lanzó el tema “Culpable o Inocente”, interpretado por Lucía Méndez y Alicia Villarreal, el cual forma parte del tercer material discográfico en vivo de GRANDIOSAS.

El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales y refleja la intensidad y emoción que caracterizará esta nueva etapa del proyecto.

El espectáculo incluirá interpretaciones en solitario, duetos e interacción con el público / Especial

Boletos y puntos de venta

La venta general se encuentrará disponible desde el 30 de marzo a las 09:00 horas.

Los boletos pueden adquirirse en: Sistema Superboletos

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