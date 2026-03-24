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¿Prohibidas las playeras de futbol en concierto de Los Fabulosos Cadillacs? El aviso que desató polémica

Fans reaccionaron en redes por la posible restricción en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:55 - 23 marzo 2026
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El concierto forma parte de la gira con la que Los Fabulosos Cadillacs celebran su 40 aniversario

El concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara desató controversia en redes sociales, pero no por la música ni el setlist, sino por una medida inesperada relacionada con la vestimenta del público.

A través de sus redes sociales oficiales, el Auditorio Telmex informó que estaría prohibido ingresar con playeras de equipos de futbol al espectáculo programado para el 25 de marzo a las 21:00 horas. La publicación generó reacciones inmediatas entre los fans.

La medida llamó la atención debido a la estrecha relación que la banda argentina tiene con el futbol, ya que varios de sus temas han sido adoptados como cánticos en estadios, lo que incrementó el debate entre seguidores.

El concierto se realizará el 25 de marzo en Guadalajara./ AP

¿Por qué se prohibieron las playeras de futbol en el concierto?

Aunque no se aclaró si la restricción provenía de la agrupación o del recinto, algunos usuarios señalaron que podría tratarse de una medida preventiva para evitar conflictos entre asistentes.

En días recientes, se viralizó un caso de agresión entre aficionados de distintos equipos, lo que habría influido en la decisión de limitar este tipo de prendas en eventos masivos.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por todos. Algunos fans consideraron que era una acción exagerada e incluso discriminatoria, mientras que otros la respaldaron como una forma de evitar trasladar la violencia del futbol a un concierto.

La publicación sobre la prohibición fue eliminada horas después./ X @AuditorioTelmex

¿Qué pasó con el anuncio del Auditorio Telmex?

Horas después de la polémica, el Auditorio Telmex eliminó la publicación en la que se anunciaba la prohibición, sin ofrecer una explicación oficial sobre el cambio.

A pesar de ello, capturas del mensaje comenzaron a circular en redes sociales, manteniendo viva la discusión entre quienes cuestionaban la decisión y quienes la defendían.

El concierto forma parte de la gira con la que Los Fabulosos Cadillacs celebran su 40 aniversario, recorriendo varios países donde han dejado huella musical. En Guadalajara, la banda presentará un show que reúne sus temas más emblemáticos.

La banda argentina regresa a Guadalajara como parte de su gira de aniversario./ AP
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