¿Por qué tu WhatsApp pesa tanto? Fotos o videos, esto ocupa más espacio

El almacenamiento del celular es uno de los problemas más comunes entre usuarios de WhatsApp, especialmente cuando la app comienza a saturarse con archivos multimedia. Ante esto, surge una duda frecuente: ¿qué ocupa más espacio, fotos o videos?

La respuesta es clara: los videos consumen mucho más almacenamiento que las fotos. Esto se debe a que los videos contienen mayor cantidad de información, como movimiento, audio y duración, lo que incrementa significativamente su peso en comparación con una imagen estática.

Con el uso diario de la aplicación, es común que los chats se llenen de contenido multimedia, desde imágenes hasta clips largos. Sin embargo, los videos enviados o reenviados, incluso de pocos segundos, pueden ocupar varios megabytes, lo que impacta directamente en la memoria del dispositivo.

El envío constante de videos puede saturar rápidamente la memoria del celular./ Pixabay

¿Por qué los videos ocupan más espacio en WhatsApp?

A diferencia de las fotos, que suelen estar comprimidas, los videos mantienen más datos en cada archivo. Factores como la duración, resolución y calidad influyen en su tamaño final, haciendo que acumulen rápidamente espacio en el almacenamiento interno.

Además, en muchos casos los videos se descargan automáticamente, lo que provoca que el teléfono se llene sin que el usuario lo note. Esto sucede especialmente en grupos, donde se comparten constantemente archivos pesados.

Por otro lado, aunque las fotos también ocupan espacio, su impacto es menor en comparación con los videos, lo que las hace menos problemáticas a largo plazo.

Las fotos ocupan menos espacio, pero también se acumulan con el tiempo./ Pixabay

¿Cómo liberar espacio en WhatsApp sin perder información?

Para evitar que la app sature tu celular, existen varias medidas sencillas. Una de las principales es revisar la herramienta de “Administrar almacenamiento” dentro de WhatsApp, que permite identificar los archivos más pesados y eliminarlos fácilmente.

También es recomendable desactivar la descarga automática de videos en redes móviles o Wi-Fi, lo que ayuda a tener mayor control sobre lo que se guarda en el dispositivo.

Otra opción es eliminar archivos duplicados o reenviados muchas veces, ya que suelen ocupar espacio innecesario sin aportar valor.

Asimismo, hacer una limpieza periódica de chats y archivos antiguos puede liberar una cantidad considerable de memoria sin afectar el funcionamiento de la aplicación.