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Argentina declara al CJNG organización terrorista: qué implica la decisión del gobierno de Milei
El Gobierno de Argentina anunció este 26 de marzo la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, una decisión que lo incorpora oficialmente a su lista de entidades vinculadas con actos de terrorismo y financiamiento ilícito.
¿Por qué Argentina declaró terrorista al CJNG?
A través de un comunicado oficial, la administración del presidente Javier Milei informó que la decisión responde a los “compromisos internacionales” del país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.
La medida se sustenta en informes que documentan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como presuntos vínculos del grupo con otras organizaciones consideradas terroristas.
El CJNG, surgido en 2010 tras una escisión del Cártel de Sinaloa, es identificado por autoridades como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, con presencia en decenas de países.
¿Qué cambia con esta designación?
Con esta clasificación, el grupo criminal fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia argentino.
Esto permite aplicar sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas para limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero del país frente a posibles operaciones ilícitas.
Asimismo, la decisión busca reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia con otros países que han adoptado medidas similares.
Un mensaje político y de seguridad internacional
El gobierno argentino subrayó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado y el terrorismo a nivel global.
En ese contexto, el presidente Javier Milei ha reiterado su postura de “reconocer a los terroristas por lo que son”, en línea con decisiones previas contra otros grupos internacionales.
El Gobierno de Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista.— Azucena Uresti (@azucenau) March 26, 2026
"La decisión se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas",… pic.twitter.com/6Ool92dtx4