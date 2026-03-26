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VIDEO: Yailín ‘La Más Viral’ es arrestada en República Dominicana ¿Cuál fue el motivo?

Las autoridades no han dicho qué pasará con la artista de música urbana / FB: @yailinlamasviral
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:22 - 26 marzo 2026
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La cantante fue detenida en Santo Domingo Este luego de que autoridades encontraran armamento sin permisos en un Lamborghini

La polémica vuelve a rodear a Yailín ‘La Más Viral’. La cantante dominicana fue detenida el pasado 24 de marzo de 2026 en Santo Domingo Este, en un operativo que rápidamente se viralizó y encendió las redes sociales.

Lo que parecía un recorrido cotidiano a bordo de un Lamborghini verde terminó en una intervención policial que podría marcar un antes y un después en su carrera.

La cantante iba abordo de un Lamborghini verde junto a dos personas más / FB: @yailinlamasviral

Así fue la detención de Yailín

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando elementos de la Policía Preventiva y la Dicrim interceptaron el vehículo donde viajaba la artista junto a dos acompañantes.

Durante la revisión, Yailín intentó pasar desapercibida usando un suéter con capucha, pero los agentes ya tenían el vehículo en la mira, lo que derivó en una inspección más detallada.

En una revisión preventiva, le encontraron 2 armas de fuego por lo que fue arrestada / Redes Sociales

¿Qué encontraron dentro del vehículo?

El operativo dio un giro inesperado cuando las autoridades detectaron la presencia de armas de fuego sin los permisos correspondientes.

Según el reporte oficial, se aseguraron:

  • Pistola Glock 19 con cargador

  • Pistola Zoraki con cinco cápsulas

La posesión de este tipo de armamento sin autorización derivó en la detención inmediata de la cantante, quien fue trasladada a las autoridades judiciales.

Hasta el momento, Yailín no ha dicho nada al respecto sobre los cargos en su contra / FB: @yailinlamasviral

¿Qué pasará con Yailín ‘La Más Viral’?

El caso ya está en manos del Ministerio Público, que inició una investigación para determinar la procedencia de las armas y definir si la artista enfrentará cargos por posesión ilegal.

Hasta el momento, su equipo legal no ha emitido postura oficial, mientras que en redes sociales el caso ha generado opiniones divididas entre sus seguidores y detractores. La situación legal de la intérprete de “Chira” permanece incierta, y podría convertirse en uno de los escándalos más fuertes en su trayectoria.

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