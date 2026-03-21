Revelan video del arresto de Justin Timberlake: así reaccionó ante la policía

El video del arresto por conducir bajo los efectos del alcohol de Justin Timberlake finalmente fue revelado, mostrando detalles inéditos de lo ocurrido la noche en que el cantante fue detenido en Nueva York. Las imágenes han reavivado la polémica en torno al caso que ocurrió en 2024.

El caso volvió a viralizarse tras la publicación del video del arresto ocurrido en 2024. / X

¿Qué muestra el video del arresto de Justin Timberlake?

Las grabaciones de la cámara corporal de la policía exhiben el momento en que el cantante es detenido tras ser señalado por no respetar una señal de alto y desviarse de su carril.

En el material, Timberlake aparece realizando pruebas de sobriedad, en las que muestra dificultades. Incluso se le escucha decir: “These are like really hard tests” (Estas pruebas son muy difíciles).

Las imágenes de la cámara corporal captan al cantante durante las pruebas de sobriedad, donde admite que eran “muy difíciles”. / X

También menciona que había consumido “un martini” antes de conducir.

¿Por qué fue detenido el cantante?

De acuerdo con el reporte policial, el artista fue interceptado en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, tras presentar comportamientos de manejo irregular.

Durante la detención: Fue sometido a pruebas de sobriedad

Se negó a realizar una prueba de alcoholemia

Fue arrestado en el lugar y trasladado a una estación El video también muestra el momento en que es esposado, así como su sorpresa al ser informado que pasaría la noche bajo custodia.

Timberlake aparece visiblemente nervioso mientras realiza las pruebas tras ser detenido por la policía. / X

La polémica por la difusión del video

El material fue publicado tras una disputa legal, ya que el cantante intentó evitar su difusión argumentando que afectaría su privacidad y reputación.

Finalmente, las autoridades autorizaron la publicación de una versión editada del video, lo que permitió que el caso volviera a colocarse en el centro de la conversación pública.

Justin Timberlake es un cantante, compositor y actor estadounidense, apodado el "Príncipe del Pop". / AP