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Contra

VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión

Las redes sociales no dejaron pasar su doble sentido en un tema de importancia para las mujeres / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:44 - 21 marzo 2026
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Debate sobre lactarios terminó en albur y desató críticas en redes sociales, ya que parecía un capítulo más de ‘La Oficina’

Lo que debía ser una discusión legislativa sobre lactarios en instituciones educativas terminó convirtiéndose en tendencia nacional o en un capítulo más de la serie ‘La Oficina’, luego de que el diputado local de Morena, Fernando Alférez Barbosa, lanzara una frase que encendió las redes sociales: “también los hombres tienen leche”.

El episodio ocurrió durante una sesión de la LXVI Legislatura en Aguascalientes, donde se analizaba una iniciativa enfocada en apoyar a estudiantes madres mediante la instalación de espacios de lactancia. Sin embargo, el debate tomó otro rumbo al entrar en discusión el uso de lenguaje incluyente dentro de la propuesta.

El diputado local de Morena, Fernando Alférez Barbosa, soltó un comentario fuera de lugar en plena sesión / Especial

Lenguaje incluyente divide opiniones en el Congreso

La iniciativa proponía sustituir términos como “madres trabajadoras” por “personas lactantes” y “leche materna” por “leche extraída”, lo que generó posturas encontradas entre legisladores.

La diputada del PAN, Mirna Medina, se pronunció en contra, defendiendo que las leyes deben apegarse a la biología. Su postura marcó uno de los momentos más tensos del debate, al afirmar que la lactancia corresponde exclusivamente al cuerpo femenino.

En el congreso de Aguascalientes se discutía una iniciativa legislativa sobre lactarios en instituciones educativas / Especial

La frase que encendió la polémica

En medio de la discusión, Alférez Barbosa tomó la palabra y lanzó la declaración que desató la controversia: “A favor de la reserva porque también los hombres tienen leche”.

El comentario provocó sorpresa inmediata en el pleno y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como un albur fuera de lugar, mientras otros lo criticaron por estar desconectado de la realidad biológica.

El diputado de Morena hizo que sus compañeros sonrieran al decir el albur sobre la leche en los hombres / Especial

¿Pueden los hombres lactar? Esto dice la ciencia

Especialistas han señalado que, aunque existen casos extremadamente raros de lactancia inducida en hombres bajo condiciones hormonales específicas, no se trata de un proceso común ni funcional.

La lactancia materna, explican, es un proceso biológico ligado al cuerpo femenino y cumple un papel clave en la nutrición infantil. Por ello, la declaración del legislador generó debate entre expertos y usuarios en plataformas digitales.

Entre polémica y aprobación parcial

Aunque la propuesta de lenguaje incluyente fue rechazada, la iniciativa para instalar lactarios sí fue aprobada, al considerarse una medida importante para apoyar a madres estudiantes.

No es la primera vez que el diputado genera controversia, pero en esta ocasión su frase logró trascender el ámbito político y convertirse en tema viral a nivel nacional por usar el doble sentido en un tema importante y de interés local.

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