¿Sigue en Morena? Sergio Mayer vuelve al Congreso tras reality y… ¡hasta pide disculpas!

El regreso de Sergio Mayer a la Cámara de Diputados no pasó desapercibido. Luego de su participación en La Casa de los Famosos, el también actor retomó su curul en medio de cuestionamientos sobre su compromiso como legislador y su relación con Morena.

Su ausencia coincidió con momentos clave en la agenda legislativa, lo que provocó críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Sin embargo, el actor aseguró que todo se ha magnificado más de la cuenta.

“Un regreso sí, polémico porque pues lo han querido hacer polémico, lo han hecho mediático", señaló.

El diputado insistió en que su reincorporación debía verse como un proceso normal.

Frente a sus compañeros de bancada, Sergio Mayer reconoce que hizo mal participar en el reality / Especial

"Tendría que ser un regreso normal. Como debe de ser, como marcan en los estatutos justamente tanto de Cámara de Diputados como la Constitución y aquí estoy presente para dar continuidad a mi trabajo legislativo y agradecerles que estén al pendiente”, añadió Mayer Breton.

¿Seguirá en Morena? Esto dijo Mayer

En medio de rumores sobre una posible ruptura con Morena, Sergio Mayer dejó claro que no contempla convertirse en legislador independiente, aunque respetará cualquier decisión del partido.

“(Seguir) como diputado independiente, no lo tengo contemplado, yo no, ese no es mi objetivo, yo no estoy pensando en ser diputado independiente. Sin embargo, seré respetuoso de los lineamientos de la Comisión de Honor y Justicia de Morena”, explicó.

“Lo que ellos determinen, así será, así se actuará. Yo creo que, reconozco y quiero decirlo públicamente que políticamente, seguramente fue incorrecto mi proceder. Sin embargo, aclaro que el beneficio económico que obtuve fue moralmente y legalmente obtenido. Y lo digo así de sencillo”, señaló.

El diputado de Morena afirma que respetará cualquier decisión sobre él que ordene el partido / Especial

Defiende su salida del Congreso por el reality

Mayer también aclaró que su participación en el reality show se realizó bajo todos los lineamientos legales, incluyendo una licencia sin goce de sueldo.

“El viernes hice, metí el documento en tiempo y forma para avisar que a partir de hoy me reincorporaba nuevamente a mis actividades legislativas. Y aquí estoy, no hay nada, absolutamente nada legalmente que pueda impedir que ocupe mi curul nuevamente”, afirmó.

Incluso aseguró que dejó todo listo antes de irse:

“Sí, definitivamente hice las cosas como se debían de hacer, metí mi solicitud de licencia sin goce de sueldo, que eso es bien importante aclararlo”.

Mayer insistió en que no hizo nada malo al pedir permiso para dejar su trabajo en medio de una reforma electoral / Especial

“Dejé todo cerrado, todo listo para que mi suplente llegara y ocupara mi curul sin ningún problema, que se votara justamente la reforma electoral en tiempo y forma”, explicó.

Ofrece disculpa, pero se justifica

El diputado reconoció que su decisión pudo incomodar a algunos sectores, pero subrayó que no es el único en hacerlo.

“Si bien reconozco y ofrezco una disculpa a quienes se sintieron molestos y afectados, pero no soy ni el primero ni el último diputado y senador que solicita licencia para justamente tener algún trabajo extra”, explicó.