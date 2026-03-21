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Mario Domm explota contra Samo en concierto de Camila: "¡Estoy cansado de disculparlo!" / VIDEO

Mario Domm, explota contra Samo. / @camilamx
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:20 - 20 marzo 2026
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Un momento inesperado durante un concierto encendió las redes y dejó al descubierto tensiones dentro de la agrupación.

Lo que prometía ser una noche llena de éxitos terminó convirtiéndose en un momento de tensión. Durante un concierto de Camila en Irapuato, el cantante Mario Domm sorprendió al público al expresar su molestia por la ausencia de Samo, uno de los integrantes del grupo, frente a miles de asistentes.

Camila es una banda mexicana de pop latino formada en 2003 por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado. / @camilamx

¿Qué pasó entre Mario Domm y Samo en pleno concierto?

El incidente ocurrió durante la presentación de la banda en la Feria de las Fresas 2026, donde Mario Domm tomó el micrófono antes de iniciar el show para explicar la situación.

“Camila somos tres, ¿correcto? La tercera persona es el segundo concierto que nos deja en plantón… Si la persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo”, expresó el cantante ante el público.
El concierto se realizó en la Feria de las Fresas 2026 en Irapuato. / @camilamx

La ausencia de Samo y la reacción del público

La falta de Samo en el escenario llamó la atención desde el inicio del concierto, donde solo se encontraban Mario Domm y el guitarrista Pablo Hurtado.

Ante la incertidumbre, Domm incluso preguntó al público si preferían cancelar o continuar con el espectáculo:
¿Cantamos o nos vamos…?”, lanzó desde el escenario, recibiendo una respuesta positiva de los fans para seguir con el show.

Finalmente, el concierto continuó con los integrantes presentes, quienes sacaron adelante la presentación.

La banda es reconocida por baladas románticas que se convirtieron en clásicos del pop latino. / @camilamx

¿Por qué Samo no asistió al concierto?

Horas antes del evento, Samo informó que no participaría en el concierto mediante un comunicado, en el que explicó que su ausencia se debía a motivos relacionados con su equipo de trabajo.

“Los motivos corresponden a situaciones de las propias oficinas de management… no puedo dar a conocer por ética y confidencialidad”, señaló.

El cantante también deseó éxito a sus compañeros y expresó su intención de que el público disfrutara el espectáculo.

Comunicado de Samo. / @samooficial

No es la primera vez...

No es la primera vez que ocurre una situación similar. De acuerdo con lo señalado por el propio Mario Domm, esta sería la segunda ocasión en la que Samo no se presenta a un concierto, lo que ha generado tensión dentro del grupo.

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