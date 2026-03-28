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Venezolano reclama más de 1 millón de dólares a EE.UU. por deportación al CECOT

Venezolano demanda a Estados Unidos tras ser deportado a megacárcel CECOT en El Salvador. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:45 - 27 marzo 2026
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Su historia abre un nuevo frente legal y reaviva el debate sobre las deportaciones y los derechos de los migrantes.

Un ciudadano venezolano decidió llevar su caso ante la justicia de Estados Unidos tras haber sido deportado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, en un episodio que hoy genera cuestionamientos legales y humanos.

El caso involucra su traslado al CECOT, una de las cárceles más estrictas de la región. / AP

¿Por qué el venezolano demandó al gobierno de Estados Unidos?

El migrante, identificado como Neiyerver Adrián León Rengel, presentó una demanda federal en la que reclama una indemnización de 1.3 millones de dólares por lo que considera una deportación ilegal.

El venezolano asegura que fue señalado erróneamente como integrante de una organización criminal. / AP

Según su testimonio, fue detenido en Texas y posteriormente enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, sin un proceso adecuado.

En la demanda, el venezolano afirma que fue “identificado erróneamente” como miembro de una organización criminal y que se le negó el debido proceso antes de su traslado a otro país.

La demanda busca una indemnización por presunta deportación sin debido proceso. / AP

De la detención en EE.UU. a una cárcel de máxima seguridad

León Rengel fue parte de un grupo de venezolanos deportados en 2025 bajo acusaciones de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, muchas de ellas basadas en indicios como sus tatuajes.

Tras su detención, fue enviado al CECOT, una de las cárceles más estrictas de la región, donde permaneció junto a decenas de migrantes en condiciones que han sido ampliamente cuestionadas.

El CECOT ha sido señalado por sus estrictas condiciones de reclusión. / AP

Posteriormente, fue liberado y trasladado de regreso a Venezuela como parte de un acuerdo entre gobiernos.

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