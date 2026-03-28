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Contra

Reina de belleza pierde sus dientes... ¡EN PLENA PASARELA! / VIDEO

Kamolwan Chanago pierde los dientes en plena pasarela. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:29 - 27 marzo 2026
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Un inesperado incidente en el escenario puso a prueba a la concursante frente a millones de espectadores.

La candidata Kamolwan Chanago protagonizó uno de los momentos más comentados del certamen Miss Grand Thailand 2026, luego de que un imprevisto ocurriera en plena pasarela durante su presentación.

Kamolwan Chanago vivió un inesperado momento en plena pasarela durante Miss Grand Thailand 2026. / RS

¿Qué le pasó a Kamolwan Chanago en el escenario?

Durante la etapa preliminar, la concursante se encontraba hablando frente al público cuando sus carillas dentales superiores se desprendieron de forma repentina. El momento ocurrió en vivo, frente a jueces, asistentes y cámaras.

Lejos de quedarse paralizada, la joven reaccionó de inmediato: se giró discretamente, intentó acomodar la pieza dental y continuó con su presentación.

El incidente quedó captado en video y, como era de esperarse, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas.

La concursante perdió sus carillas dentales mientras hablaba en el escenario. / RS

El show debe continuar...

Aunque la situación pudo haber terminado en desastre, ocurrió lo contrario. Kamolwan Chanago mantuvo la calma y siguió desfilando con seguridad, lo que provocó aplausos del público.

Usuarios en redes destacaron su actitud, señalando que su capacidad para manejar la presión fue incluso más importante que la perfección en el escenario.

La propia organización del certamen reconoció su profesionalismo, resaltando que el evento continuó sin interrupciones.

Pese al momento incómodo, continuó su presentación sin detenerse. / RS

¿Quién es Kamolwan Chanago?

Kamolwan Chanago es una de las decenas de aspirantes que compiten en Miss Grand Thailand 2026, uno de los certámenes más importantes del país asiático.

Representa a la provincia de Pathum Thani y forma parte de la etapa preliminar, en la que las concursantes buscan destacar por su presencia escénica, seguridad y desempeño frente al público.

Kamolwan Chanago representa a Pathum Thani en Miss Grand Thailand 2026 ./ FB: Miss Grand Thailand
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