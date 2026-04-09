Detienen en CDMX a presuntos autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

A más de seis meses del asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, autoridades de la Ciudad de México informaron la detención de dos presuntos autores materiales del crimen ocurrido en la zona de Polanco.

Miguel Ángel de la Mora Larios fue asesinado el 29 de septiembre de 2025. / IG: @micky_hair

¿Quiénes son los detenidos por el caso “Micky Hair”?

Las capturas se realizaron tras trabajos de inteligencia en coordinación con diversas instituciones, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades del Estado de México.

Uno de los implicados, de 19 años, fue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc luego de un seguimiento a través de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas. Fue detenido el 6 de marzo en posesión de droga, un arma de fuego y cartuchos útiles, y posteriormente se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado.

El segundo detenido, de 24 años, fue capturado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde también contaba con orden judicial por el mismo delito

Fiscalía CDMX

¿Cuántos detenidos hay por el homicidio del estilista en Polanco?

Con estas capturas, suman al menos tres personas detenidas por su presunta participación en el crimen.

El tercer implicado, identificado como José Eduardo “N” detenido en diciembre de 2025, habría facilitado la huida de los agresores tras el ataque, según las investigaciones oficiales.

José Eduardo “N”, de 29 años, fue detenido como el primer implicado en el asesinato del estilista Micky Hair. / Fiscalía de la Ciudad de México

Así ocurrió el asesinato en Polanco

El crimen ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cuando el estilista de 28 años fue atacado a balazos afuera de su salón en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las investigaciones, se trató de una agresión directa. Los responsables llegaron en motocicleta, dispararon contra la víctima y huyeron del lugar.

El caso generó gran impacto, no solo por la violencia, sino por haber ocurrido en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.