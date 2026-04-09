Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Detienen en CDMX a presuntos autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, era un estilista de 28 años originario de Jalisco./ IG
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:32 - 09 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Nuevas detenciones reavivan uno de los casos más impactantes en la capital y revelan avances clave en la investigación

A más de seis meses del asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, autoridades de la Ciudad de México informaron la detención de dos presuntos autores materiales del crimen ocurrido en la zona de Polanco.

Miguel Ángel de la Mora Larios fue asesinado el 29 de septiembre de 2025. / IG: @micky_hair

¿Quiénes son los detenidos por el caso “Micky Hair”?

Las capturas se realizaron tras trabajos de inteligencia en coordinación con diversas instituciones, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades del Estado de México.

Uno de los implicados, de 19 años, fue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc luego de un seguimiento a través de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas. Fue detenido el 6 de marzo en posesión de droga, un arma de fuego y cartuchos útiles, y posteriormente se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado.

El segundo detenido, de 24 años, fue capturado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde también contaba con orden judicial por el mismo delito

Fiscalía CDMX

¿Cuántos detenidos hay por el homicidio del estilista en Polanco?

Con estas capturas, suman al menos tres personas detenidas por su presunta participación en el crimen.

El tercer implicado, identificado como José Eduardo “N” detenido en diciembre de 2025, habría facilitado la huida de los agresores tras el ataque, según las investigaciones oficiales.

José Eduardo “N”, de 29 años, fue detenido como el primer implicado en el asesinato del estilista Micky Hair. / Fiscalía de la Ciudad de México

Así ocurrió el asesinato en Polanco

El crimen ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cuando el estilista de 28 años fue atacado a balazos afuera de su salón en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las investigaciones, se trató de una agresión directa. Los responsables llegaron en motocicleta, dispararon contra la víctima y huyeron del lugar.

El caso generó gran impacto, no solo por la violencia, sino por haber ocurrido en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

El 29 de septiembre de 2025, Micky Hair fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta al salir de su salón. / RS
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Contra
Últimos videos
Lo Último
15:18 Tensión en Conference League: Jugador del Shakhtar cae noqueado tras fuerte choque
14:58 Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026: Fechas, cartel y preventa de boletos
14:42 Mexicanos anticipan aumento de precios en 2026: crece el pesimismo por inflación
14:35 Antonio Conte se ‘postula’ para la Selección de Italia
14:22 Julián Quiñones se queda corto en el empate de Al-Qadisiyah ante el Damac
14:09 Patricio ’N’ arremete contra C4 Jiménez: “Este sujeto representa la escoria del periodismo”
14:09 Cortes de agua en CDMX: Colonias afectadas durante abril 2026
14:06 Juan José Frangie: "La meta es que Guadalajara sea la mejor sede del Mundial 2026"
14:04 Muere actor de Game of Thrones, tras luchar contra enfermedad incurable
13:24 VIDEO/ Lady Gasolina: mujer huye sin pagar y deja deuda a despachador
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
2
Empelotados Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'
3
Futbol Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
4
Futbol Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca
5
Lucha CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia
6
Contra Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Te recomendamos
Tensión en Conference League: Jugador del Shakhtar cae noqueado tras fuerte choque
Futbol
09/04/2026
Tensión en Conference League: Jugador del Shakhtar cae noqueado tras fuerte choque
Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026: Fechas, cartel y preventa de boletos
Contra
09/04/2026
Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026: Fechas, cartel y preventa de boletos
Mexicanos anticipan aumento de precios en 2026: crece el pesimismo por inflación
Contra
09/04/2026
Mexicanos anticipan aumento de precios en 2026: crece el pesimismo por inflación
Antonio Conte se ‘postula’ para la Selección de Italia
Futbol
09/04/2026
Antonio Conte se ‘postula’ para la Selección de Italia
Julián Quiñones se queda corto en el empate de Al-Qadisiyah ante el Damac
Futbol
09/04/2026
Julián Quiñones se queda corto en el empate de Al-Qadisiyah ante el Damac
Patricio ’N’ arremete contra C4 Jiménez: “Este sujeto representa la escoria del periodismo”
Contra
09/04/2026
Patricio ’N’ arremete contra C4 Jiménez: “Este sujeto representa la escoria del periodismo”